北市刑大南下抓詐騙　高雄婦以為遇歹徒急呼轄區...結果烏龍一場

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵7隊20日上午鎖定1名婦人疑似為詐騙集團成員，持搜索票前往高雄逮人，過程中女子情緒激動不願配合搜索，還質疑警員身份，要求當地派出所到場，確認警員身份後，警方依照規定查驗電腦紀錄，確認沒有相關證據，目前先排除婦人涉案可能，並未將婦人帶回台北市刑大偵訊。

有民眾出面控訴，北市刑大偵7隊刑警20日上午7時許，趁55歲的陳姓女子出門遛狗返家時，上前表明身份並拿出搜索票準備執行，也告知陳因涉嫌詐欺要求其配合調查，讓陳女以為遇到詐騙集團或者想要擄人勒索，所以轉身進屋，也要求通知制服警員到場確認身份。

▲北市刑大鎖定婦人涉詐欺案，南下高雄逮人被誤認是假警察。(圖／記者邱中岳翻攝）

民眾認為，過程中刑警非但不讓陳女進入屋內，甚至還擋住出入口，雙方有拉扯的情況，引起路人圍觀，認為便衣刑警不等制服警員到場確認身份就動手，行為宛如流氓一般。

警方出面表示，當時正在偵辦一起詐欺案件，經過蒐證發現陳女的帳戶有處理假網拍，疑似有提供帳戶讓詐騙集團使用的情況，所以才會將其列為嫌疑人，向士林地院申請搜索票前往搜索。

▲婦人涉詐欺案遭警方搜索，當場認定對方為假警察，警方當場出示搜索票。(圖／畫面翻攝《爆料公社》）

警方在場勘驗電腦、手機紀錄，發現沒有相關犯罪事證，警方委婉向陳女及其家人表示，因為有證據指向陳女涉案，所以才會持法院核發的搜索票前往搜索，在確認沒有犯罪事證、向陳女致意後離開搜索地點。