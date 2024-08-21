露餡了！12星座對你有好感會這樣　雙子天天熱線不間斷

▲巨蟹對於好感對象會想了解對方所有小細節。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

《星座好朋友》為大家整理出12星座對你有好感時會有哪些不一樣的表現呢，也代表著你在他們心中早已佔有一席之地，一起參考看看。

天天跟你聊，態度很曖昧

代表星座：金牛、雙子、天秤、魔羯

金牛、魔羯都不是那種會保持聊天的星座，他們通常只喜歡講正事，就算很無聊也不會跟你天南地北的瞎聊，所以當他保持跟你聊天的狀態，那麼絕對是因為對你也很有好感。雙子、天秤的朋友特別多，如果每個朋友都要天天聊，那麼他們一定會忙到不行，所以基本上他們並不會天天跟朋友保持聯絡，只有對你有興趣、想要得到你的心時，他們才會變得這麼積極。

對你特別好奇，打聽你的所有小細節

代表星座：巨蟹、獅子、處女、雙魚

巨蟹、雙魚喜歡一個人就會想要了解他的全部，因為他們覺得這樣就可以離你更近，所以他們會對你的事情特別好奇，也會喜歡問東問西關心你，就算是很小的事情，他們也會聽得津津有味。獅子、處女不喜歡打沒把握的仗，在追你之前他們會先做好萬全的調查，對你有徹底的了解，才敢放心的展開攻勢。

▲牡羊只要心儀對象開口，他們都會盡全力做到。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

只要你開口，他都會積極答應你

代表星座：牡羊、天蠍、射手、水瓶

牡羊、射手的表現都是很積極的，你說想去哪裡他就陪到底；你有任何困難，他也一定幫到底，就是要不斷的在你面前刷存在感。天蠍、水瓶不是特別熱心的星座，基本上他們還是比較自私一點的，只有自己的事情才是最重要的，但是當他願意答應幫忙你，積極協助你，那麼絕對是你在他們心裡早已有了一個位置。