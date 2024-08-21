　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

露餡了！12星座對你有好感會這樣　雙子天天熱線不間斷

▲▼揪出5個「錯誤戀愛思維」，把愛情越推越遠 。（圖／Unsplash）

▲巨蟹對於好感對象會想了解對方所有小細節。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

星座好朋友》為大家整理出12星座對你有好感時會有哪些不一樣的表現呢，也代表著你在他們心中早已佔有一席之地，一起參考看看。

天天跟你聊，態度很曖昧

代表星座：金牛、雙子、天秤、魔羯

金牛、魔羯都不是那種會保持聊天的星座，他們通常只喜歡講正事，就算很無聊也不會跟你天南地北的瞎聊，所以當他保持跟你聊天的狀態，那麼絕對是因為對你也很有好感。雙子、天秤的朋友特別多，如果每個朋友都要天天聊，那麼他們一定會忙到不行，所以基本上他們並不會天天跟朋友保持聯絡，只有對你有興趣、想要得到你的心時，他們才會變得這麼積極。

對你特別好奇，打聽你的所有小細節

代表星座：巨蟹、獅子、處女、雙魚

巨蟹、雙魚喜歡一個人就會想要了解他的全部，因為他們覺得這樣就可以離你更近，所以他們會對你的事情特別好奇，也會喜歡問東問西關心你，就算是很小的事情，他們也會聽得津津有味。獅子、處女不喜歡打沒把握的仗，在追你之前他們會先做好萬全的調查，對你有徹底的了解，才敢放心的展開攻勢。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲牡羊只要心儀對象開口，他們都會盡全力做到。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

只要你開口，他都會積極答應你

代表星座：牡羊、天蠍、射手、水瓶

牡羊、射手的表現都是很積極的，你說想去哪裡他就陪到底；你有任何困難，他也一定幫到底，就是要不斷的在你面前刷存在感。天蠍、水瓶不是特別熱心的星座，基本上他們還是比較自私一點的，只有自己的事情才是最重要的，但是當他願意答應幫忙你，積極協助你，那麼絕對是你在他們心裡早已有了一個位置。

ET快訊
快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

露餡了！12星座對你有好感會這樣　雙子天天熱線不間斷

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

露餡了！12星座對你有好感會這樣　雙子天天熱線不間斷

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」！升空360度翻轉砸地　外套絞入險扭斷手

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

髮量少已成全民煩惱！「6個方法」改善落髮問題

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

超愛擦地的傑克羅素犬　用力推動抹布模樣認真

運勢熱門新聞

露餡了！12星座對你有好感會這樣

12星座中最會賺錢的夫妻組合

出生日期相加看你和他合不合？

12星座認定了會這樣

理性到絕緣！「高燃點」雙子男難討好　唯一火源獅子女

其實我還愛著你！　12星座分開後想「復合」的舉動

從回訊息的速度　推測12星座的「在乎程度」

12星座陷入戀愛中的模樣

優柔雙魚男愛上鐵面摩羯女　軟硬CP在一起堪比偶像劇

這「5星座」交友門檻超高！　一旦認定為好友就對你超好

12星座男稱讚你「可愛」　其實有不同意思

12星座暗戀行為解密

龍年找方位開運去！把財運、人緣一次收下

不想被打入冷宮可得注意　天秤沉默其實在等你先開口

更多熱門

相關新聞

住男友家1天「用半包衛生紙」她付5元賠償！兩派吵翻

住男友家1天「用半包衛生紙」她付5元賠償！兩派吵翻

情侶相處難免會有摩擦，包括生活習慣和價值觀念不同，常常是吵架的導火線，一名女網友表示，上周去男友家住一天，回去後男友發現廁所衛生紙少了半包，男友表現出難過的心情，因為衛生紙是他辛苦賺錢買的，半包可以用一周，事後原PO道歉，並賠償5元半包衛生紙的錢，貼文曝光，兩派吵翻。

12星座一周運勢8／19～8／25

12星座一周運勢8／19～8／25

零容忍！無法容忍背叛TOP3星座

零容忍！無法容忍背叛TOP3星座

八月下旬「超強運三星座」

八月下旬「超強運三星座」

12星座中最會賺錢的夫妻組合

12星座中最會賺錢的夫妻組合

關鍵字：

情侶戀愛感情兩性溝通星座曖昧

讀者迴響

熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

2026世界棒球經典賽分組出爐！

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面