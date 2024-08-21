比賽暫停！足球員竟在場邊「脫褲尿尿」　轉身秒吃紅牌

▲穆尼奧斯在場邊尿尿，被出示紅牌驅逐。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

秘魯盃（Copa Peru）足球賽18日出現離譜畫面，「阿瓦瓊競技隊」（Atletico Awajun）隊員穆尼奧斯（Sebastian Munoz）趁著比賽暫停，竟然在球場邊緣，褪下褲子尿尿，還以為沒人會發現，轉身立刻被裁判出示紅牌驅逐。

綜合外媒報導，比賽進行到第71分鐘時，分數仍是0:0。此時，「阿瓦瓊競技隊」獲得角球資格，而對手「坎托西洛足球俱樂部」（Cantorcillo FC）的守門員魯伊茲（Lucho Ruiz）卻因為受傷而倒下。

「阿瓦瓊競技隊」的穆尼奧斯已經走到角落，準備踢出一記角球，卻發現比賽因為魯伊茲受傷暫停。他以為全場注意力都在球門那裡，竟然趁機脫下褲子，就在足球場邊解放自我。

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???????? Cantorcillo vs Atlético Awajun de Copa Perú



Sebastián Muñoz (Atlético Awajun) es expulsado ¡¡por ponerse a orinar en el saque de esquina en pleno partido!! pic.twitter.com/Blve6VFIGS — Miguel Ángel García (@Miguelin_24_) August 18, 2024

不過，這個脫序的舉動，很快就被對手球員發現，並且立即通報裁判，播報員也跟著大喊，「他在尿尿！他在尿尿！」使得現場頓時陷入一片混亂。

儘管穆尼奧斯迅速穿好褲子、假裝沒事，仍被氣憤的裁判出示紅牌驅逐。他似乎對此決定感到不滿，但也只能離開比賽。