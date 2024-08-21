董總加薪4成比照國營事業　台鐵曝：電機工務人員離職近5成

▲台鐵公司副總經理黃振照表示，董事長、總經理加薪比照全國國營事業。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵產業工會爆料，交通部近日函文台鐵公司，將董事長、總經理等高層薪資調高幅度達4成，基層低薪待遇不改、高層先調薪。台鐵公司副總經理黃振照今（21日）說，董事長及總經理薪資比照國營事業，全國一致，從業人員薪資管理要點已送行政院審查，尚未核定。

黃振照今出席2024台日32同名車站活動出發儀式，接受媒體聯訪時被問到高層加薪一事，他解釋，董事長、總經理薪資比照國營事業，全國都是一致的，現在進用的從業人員薪資已經報行政院，尚未核定，但如果公務員明年調薪3%，從業人員也會跟著調薪3%。

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黃振照強調，台鐵公司薪資制度根據全國國營事業的一致做法，也會有績效獎金，如果評比甲等就有4.4個月的待遇。今年是台鐵公司化元年，首次提報從業人員薪資待遇要點，未來行政院核定，所有進用的從業人員都會加薪。

不過黃振照提到，台鐵這個行業的薪資待遇不像其他國營事業來的好，新進人員做了幾個月就離職，以技術類的電機與工務，具有電機技師、土木技師資格，僅領4萬元又要配合輪班，年輕人可能比較無法接受，離職率接近5成，滿高的。

黃振照說，今年新進的從業人員有900多人，明年打算再招募700多位新進人員，目前已經發放留才津貼2000元，從業人員薪資管理要點也在6月20日報交通部轉行政院審查，後續審查看行政院人事總處與主計總處的進度。