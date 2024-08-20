3度開庭首見黃子佼鞠躬2次！藏48部少女性影像　3律師出庭護衛

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼因持有48部少女的性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，今（20日）第3度到台北地院出庭，庭訊僅約半小時就結束，黃的律師替他回應記者發問，表示審理期間不便對外發言、一切尊重法官審理程序。法官諭知下月（9月）10日下午2點30分再開庭，至於有無必要傳喚黃妻孟耿如作證，尚未排入審理計畫。

▲藝人黃子佼因涉犯《兒少條例》，20日第三度到台北地院出庭仍不回應媒體發問，律師代答審理期間不便發言。（圖／記者林敬旻攝）

黃子佼因本案前2次出庭，都透過律師聯繫把時間抓得剛剛好，下車就能一路走進法庭，以免在庭外等候會被媒體包圍，但今天疑因午後雷陣雨太大，黃子佼提前約10分鐘抵達，等候期間見記者靠近，他端坐椅子上、眼觀鼻鼻觀心，3位律師有意無意地圍在他身旁站位、謝絕採訪。

今庭訊僅約30分鐘就結束，比先前開庭各1.5小時與2小時短得多，記者再度上前求訪，試探黃子佼能否簡短回應疑問，律師主動接球表示，審理期間不便對外發言、一切尊重法官審理程序，黃子佼在旁連著鞠躬2次，似乎意指不好意思。

▲藝人黃子佼（中）因涉犯《兒少條例》，20日第三度到台北地院出庭仍不回應媒體發問，律師代答審理期間不便發言。（圖／記者林敬旻攝）

北院轉達承審法官諭知，今庭訊因辯護律師團尚未決定是否聲請調查證據，要等檢方函覆資料後再確認，所以庭訊時間較短，下次定於9月10日下午2點30分續行準備程序，至於有無必要傳喚黃子佼妻子孟耿如作證，尚未排入審理計畫。

黃子佼去年（2023年）6月間，被爆料捲入#Metoo醜聞、涉於多年前非禮少女，人設與演藝事業瞬間全毀，台北地檢署指揮警方偵辦，去年8月搜索黃家，查扣電腦硬碟發現存有7部上網買來的少女性影像，結果性侵案各因證據不足或與女方和解，各獲不起訴處分及簽結，持有少女性影像反而使他形象更崩壞。

檢方起初以黃子佼認罪、當時法定最重1年徒刑非重罪，起訴移審恐使少女出庭蒙受二度傷害等考量，今年4月將黃子佼所涉《兒少條例》無正當理由持有兒童或少年的性影像罪嫌給予緩起訴處分、為期2年，附加支付公庫120萬元、寫1200字悔過書等條件，繳庫金額是同類案件緩起訴最高紀錄。

但輿論反彈處分過輕、易誤導大眾以為黃子佼持有少女性影像無罪，高檢署發回北檢重辦，今年5月改為起訴，並建請法官沒收黃子佼被查扣、存有本案不雅片的硬碟。黃被移審後改口否認犯罪，主張檢方舉證有瑕疵，檢方因而再提出41部從查扣硬碟裡找出的少女性影像，聲請併案審理黃無故持有的刑責。

因黃子佼本件犯行引發眾怒，立院今年7月13日三讀通過《兒少條例》修正案，無正當理由支付對價而持有兒童或少年性影像、支付對價觀覽兒童或少年為性交或猥褻行為或其性影像，以及無故重製兒童或少年性影像等犯行，都加重為可判刑1年以上、7年以下，得併科10萬元以上、100萬元以下罰金，被稱為「黃子佼條款」，但不溯及適用於黃本案犯行。