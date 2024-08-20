快訊／涉持48部未成年性影像！黃子佼第3度出庭　檢擬傳喚孟耿如

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼被控持有7部少女的性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，原本認罪獲緩起訴，但被高檢署發回北檢起訴後，黃改口不認罪，主張檢方舉證的影片建立時間有瑕疵、無法證明犯罪，檢方日前聲請併案審理黃涉無正當理由持有另41部少女性影像的刑責，還放話想傳喚黃妻孟耿如作證，但並未聲請，台北地院今（20日）下午再度審理。

▲藝人黃子佼涉犯《兒少條例》到北院出庭，習慣穿戴同款同色衣褲與帽子口罩，以及項鍊。（圖／記者黃哲民攝）

北院先前於今年（2024年）7月15日及本月（8月）12日開庭審理本案，均不公開旁聽。據悉，黃子佼被起訴之初，仍認罪求緩刑，但第1次開庭卻改弦易轍，不認罪且質疑檢方提出的7部影片檔案「建立時間」，疑遭修改成新法施行後的日期。

黃子佼和律師團主張，這7部影片無法確定是他購買下載儲存，就算是，也是他在《兒童及少年性剝削防制條例》去年（2023年）1月10日修法前所為，他從沒散布與重製，依同法第53-1條規定，新法施行前無正當理由持有兒少性影像的行為，只有行政罰、沒有刑責。

▲藝人黃子佼涉犯《兒少條例》到北院出庭，從不回應媒體發問。（圖／記者李毓康攝）

《兒少條例》對於無故持有兒少性影像的行為人，原本僅有最重20萬元罰鍰、罰金、最高10小時輔導教育，以及沒收不雅物等處罰，去年1月10日立院三讀通過增列無正當理由持有兒童或少年的性影像，最重1年徒刑、最高30萬元罰金等刑責。

黃子佼和律師團策略顯然力爭「就算有錯也無刑責」，檢辯雙方激烈攻防，法官要求雙方補陳書狀表示法律意見，檢方並在第2次開庭前，再提出41部從黃子佼被查扣硬碟裡找到的少女性影像，聲請併案審理黃無故持有的責任，連同前7部影片扣除1人多部情形後，共有47位少女受害。

北院今下午4點第3度開庭，檢辯將繼續交鋒，檢方沒再新增併案審理的影片數量，但不排除勘驗、鑑定扣案影像，外傳檢方當庭嗆聲想傳喚黃子佼妻子孟耿如作證，據悉尚未正式聲請，辯護律師團認為孟耿如與本案無關聯性、沒必要傳喚作證，若檢方真的聲請，法官將視有無調查必要性與證明案情的程度再決定，孟耿如也可拒絕證言。

黃子佼去年（2023年）6月間，被爆料捲入#Metoo醜聞、涉於多年前非禮少女，人設與演藝事業瞬間全毀。台北地檢署偵辦認定黃涉犯的強制猥褻等罪嫌欠缺證據、涉犯的性騷擾罪嫌因被害人同意和解不提告，今年（2024年）4月將黃的性侵案情分別不起訴處分與簽結。

但檢方偵辦性侵案時，去年8月4日指揮警方搜索黃子佼住處，查扣電腦硬碟事後勘驗，發現存有7部少女的性影像，來源為專賣各類情色影片、現已被查獲及斷網的「創意私房」網站，黃子佼從2014年2月加入這個網站、已成高級會員，能購買限時限量、內容更鹹濕的影片。

檢方認為新法增列刑責於去年2月17日施行後，黃子佼仍「繼續儲存而無正當理由持有」這7部少女裸露胸部、私處，從事性交行為的性影像，構成新法處罰要件，因黃是初犯已認罪，加上法定刑非重罪，若起訴移審，反而易使少女須出庭作證而蒙受二度傷害。

檢方考量後，今年4月給予緩起訴處分，為期2年，附加支付公庫120萬元、寫1200字悔過書等條件，繳庫金額是同類案件緩起訴的最高紀錄，黃子佼PO文公開道歉「錯了就是錯」、「虛心認錯與反省，永不再犯」、「將來請用力監督，給我向前更新的機會」等語。

不過檢方依職權將黃子佼緩起訴處分送交高檢署再議後，因民代與婦幼團體批緩起訴會使民眾誤解「黃子佼無罪」，疾呼不宜輕縱，高檢署隨即以偵查不完備為由發回續查，檢方隔月（5月）迅速起訴，建請法官沒收黃子佼被查扣、存有本案不雅片的硬碟。

此外，因黃子佼本件犯行引發眾怒，立院今年7月13日三讀通過《兒少條例》修正案，無正當理由支付對價而持有兒童或少年性影像、支付對價觀覽兒童或少年為性交或猥褻行為或其性影像，以及無故重製兒童或少年性影像，都加重為可判刑1年以上、7年以下，得併科10萬元以上、100萬元以下罰金，被稱為「黃子佼條款」，但不溯及適用於黃本案犯行。