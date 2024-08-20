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園管局臺南分局吸引全方位人才　國際新式專班開跑

▲▼ 加速產業升級再躍進! 園管局臺南分局召開國際新式專班暨政府輔導補助挹注，吸引人才的全方位策略說明會 。（圖／經濟部產業園區管理局臺南分局提供）

▲園區管理局在招商階段就啟動的一條龍服務精神，事業單位回饋這樣及時提供全面的政策補助對產業發展有幫助。（圖／經濟部產業園區管理局臺南分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在高齡社會化及少子化的浪潮影響下，各產業皆面臨缺工衝擊，透過吳鳳科技大學引進國際學生，連結國際專班模式，以產業需求為導向，產學共同甄選及培育學生，再由政府及產業共同挹注資源，增進來臺就學與就業誘因，結合畢業後留臺就業機制，加速補足產業所需人才。不僅有助於解決產業的長期人力需求，更吸引全球優秀的國際生來臺就學，為臺灣引入優質人才，大幅提升台灣產業的競爭力。

經濟部產業園區管理局臺南分局20日於經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心，辦理「國際新式專班暨政府輔導補助-產業說明會」，邀請嘉義縣內各企業單位一同參與，分享運用工學交替制度，如何吸引國際學生來台學習及實習的措施，以解決長期人力不足缺工狀況，逐一向企業說明解惑，現場湧入約110位來自產官學研各界的代表參加，互動非常熱絡，透過多元人力資源方案對症下藥找到企業用人的最佳處方箋。

▲▼ 加速產業升級再躍進! 園管局臺南分局召開國際新式專班暨政府輔導補助挹注，吸引人才的全方位策略說明會 。（圖／經濟部產業園區管理局臺南分局提供）

▲提供事業單位多元人力資源方案，協助企業解決缺工的最佳處方箋 。（圖／經濟部產業園區管理局臺南分局提供）

本次活動，針對產業淨零趨勢由吳鳳科技大學產業輔導團隊戴子淳博士，說明「產業及中小企業升級轉型」及「16+4溫室氣體輔導專案」等企業補助專案撰寫方法，最高可申請500萬元補助，協助企業因應淨零市場趨勢無痛轉型；還特別邀請社團法人中華民國工業安全衛生協會介紹「特定製程產業改善安全衛生工作環境輔導補助計畫」，這項計畫每年最高補助250萬元，旨在幫助企業改善「3K」（艱苦、危險、骯髒）產業的工作環境，亦提供免費臨場訪視輔導及勞工健康服務，協助企業打造更安全健康的工作環境，促進國人穩定就業，同時助力產業升級。楊碩霖主委表示，特別感謝園管局臺南分局能在朴子產業園區內舉辦這麼大規模的輔導補助說明會，讓我們「3K」產業的業者也能夠充分了解政府對此產業的重視與關心，讓大家更有信心推動環境改善。

▲▼ 加速產業升級再躍進! 園管局臺南分局召開國際新式專班暨政府輔導補助挹注，吸引人才的全方位策略說明會 。（圖／經濟部產業園區管理局臺南分局提供）

▲▼ 加速產業升級再躍進! 園管局臺南分局召開國際新式專班暨政府輔導補助挹注，吸引人才的全方位策略說明會 。（圖／經濟部產業園區管理局臺南分局提供）

曹家文分局長表示，國際生要留台工作，重點在於「創造企業的需求」，嘉義縣的水上產業園區與中埔產業園區雖然仍在開發和招商階段，但已經成為投資熱點，本日更有已完成申租簽約但未建廠的振盛塑膠有限公司、茶月食品有限公司、亞銘電機有限公司、得淶有限公司等多家企業踴躍參加，印證了「回嘉投資熱點－嘉義縣中埔與水上產業園區」的實力，可見園區管理局在招商階段就啟動的一條龍服務精神，讓企業從進駐到後續發展，都能及時提供全面的政策補助與產業所需人才媒合支援，確保企業在台灣的順利營運與成長。

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