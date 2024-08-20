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桃園嬤買晚餐迷途騎了7小時　被警尋獲稱「滷味都吃完了」

▲警方分工合作在1小時迅速找到買滷味迷途的鄭姓婦人。（圖／中壢警分局提供）

▲警方分工合作在1小時迅速找到買滷味迷途的鄭姓婦人。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名79歲鄭姓婦人昨晚18時許，從中壢家中騎乘機車外出買滷味當晚餐，過了6小時還沒回家，家人們在她可能出沒地點都遍尋不著，只好尋求警方協助；在警方迅速分工團隊合作之下，順利於1小時後，由警員張辰宇、楊顯凡及警專實習生簡雄雄在中豐路與中正路口找到鄭婦，送回家人身邊，鄭婦還向找到她的員警表示「晚上買的滷味我吃完了」。

▲▼被找到鄭婦還向員警說「我有吃啦！晚上買的滷味我吃完了。」（圖／中壢警分局提供）

▲▼被找到鄭婦還向員警說，「我有吃啦！晚上買的滷味我吃完了。」（圖／中壢警分局提供）

▲▼被找到鄭婦還向員警說「我有吃啦！晚上買的滷味我吃完了。」（圖／中壢警分局提供）

鄭婦女兒向中壢分局興國派出所報案說，媽媽有輕微阿茲海默症，但平日生活都能自理，不曾有過回不了家的狀況，在員警瞭解狀況後，立刻分工，由所內同仁調閱監視器分析鄭婦可能停留的位置，並派出巡邏網前往尋找。

沒想到鄭婦買完滷味後，6小時內竟行經大半個桃園，而且還仍然在移動中，里程將近百公里，員警順利分析出鄭婦的可能動線，在接獲報案後1小時內，就找到尚在行進中的鄭婦，將她接回派出所送到女兒身邊。

員警發現她時趕緊關心身體狀況，鄭婦說：「我有吃啦！晚上買的滷味我吃完了」，在員警的關懷下，鄭婦說她當時買完滷味騎著機車要回家，突然感覺街景都很陌生，愈騎愈驚慌，也不敢停下來太久，急著要回家，真心感謝警察及時協助，才能讓她結束這場驚魂記。

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