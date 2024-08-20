體內有150ml精液！印度女醫遭多人姦殺　她爆恐怖細節：眼球卡玻璃

▲女醫師在醫院裡遭多人性侵後殺害。（示意圖／取自免費圖pixabay）

圖文／CTWANT

印度8月初發生一起震驚全國的性侵案！一名女實習醫師被多人姦殺，各地抗議潮已持續一周。一位印度女部落客更透露，死者眼球卡碎玻璃，雙腳呈現不同方向，體內還有150毫升的精液。

據鳳凰網視頻報導，一名加爾各答公立醫院的31歲女實習醫師遭姦殺，被人發現陳屍研討室，而此案引發印度多地的醫護人員發起抗議和罷工行動，讓醫療系統癱瘓。據悉，嫌犯14日被逮捕，而死者被發現時，身體半裸又有多處傷痕。

近日一名印度女部落客在影片中爆料，女醫師除了被多名男子輪姦，還被折磨致死，女醫師眼球卡碎玻璃，雙腳朝兩個不同方向，體內還有150毫升精液。

▲死者被發現時身上滿是傷痕。（圖／達志／美聯社）

據The Financial Expres報導，女醫師的頭部、臉部、頸部、手臂和私密處等14處有傷，而死因是勒頸窒息，除此之外，驗屍報告也發現了生殖器強行插入的證據，這明顯是被性侵，死者私密處也有「白色、黏稠液體」。

女醫師的父母對警方的處理態度感到失望，也批警方鎮壓參加抗議活動的民眾。女醫師媽媽說，警方想過集會禁令壓制民眾，但她認為抗議是平息公眾憤怒的一種方式。

至於嫌犯的母親18日也說，她很自責，願意代罪受罰。嫌犯母親更稱，把她殺掉就結束了，她不應該生下兒子，這是一個大錯。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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