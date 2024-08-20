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好市多爆「標價≠結帳金額」！處理方式全火大：糟蹋會員

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO遇到標價與結帳價格不符的狀況。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄺郁庭／綜合報導

「在好市多購物結帳後，除了檢查品項、數量外，價格尤其要留意。」有會員19日去買東西，結帳時發現有品項標價80，刷出來卻變成109元，令他傻眼的是，去反應時，對方卻要他自己去拍賣場內標價，「拍照回來後，店內主管不相信，又請工作人員再確認…」不禁直呼，「當下真的超不爽！」引發話題。

該位會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他在賣場拿了一款流沙綜合包，架上標價80元，結帳卻顯示109元，「去反應時，得自己去拍照。拍照回來後，店內主管不相信，又請工作人員再確認…」原PO接著用hashtag透露，「#其他顧客發現有其他品項價格也錯誤」、「#結帳時已快早上十點半」。

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他後來也補充，自己是九點半進去逛，不到十點半時結帳，「這時消費者還沒很多。一開始也是說我是不是看錯？要我去拍」，可當拍回來，處理的員工跟主管報告後，對方卻「一臉不屑」，並要求要再跟內部人員再確認，「這態度真的讓人感受非常差！」

後來，他到收銀台刷退時，看到有別組顧客也拿了同品項，他就提醒價格是錯的，「那顧客一看果真是109元。等待退刷簽名時，聽到那顧客又發現另一個品項價格跟現場不同。」最後不禁質疑，「早去人流少，但要留意價格呀～好市多利用客戶來除錯。不知道其他結錯帳的消費者，是否有後續處理。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲價格有改回80元，但原PO處理得很不爽。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文瞬間引發議論，「小白單要檢查金額是對的，有時候沒變到價格」、「現在去都要自己算過金額對帳？」「要顧客自己去拍，拍來了，又要工作人員去確認和拍照，這樣的處理，我真的會氣」、「我以為好市多不會有這種問題」、「顧客自己進去拍，跟被店家要去進去拍是兩件事，被要求拍照又不信是哪招？」

還有會員分享自身經驗，「我遇到的好市多員工會幫我去確認價格，一次是他們標錯，退價差；一次是我看錯，他們查詢後帶我去看現場」、、「我也遇到過，但是他們去查價不是叫我進去拍照，查價後就重結就好了，只是很浪費時間，在收銀等很久」、「發生過+1，但主管只讓我去拍照給他看，因為他覺得我可能看物品標價（下排標價以為是上排物品）拍給他後，就幫我處理了！」

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