「願為淋雨的人撐傘」　佛光山頒發三好助學金…57人獲獎

▲佛光山慈悲基金會19日舉辦「三好助學金」頒贈典禮 。（圖／佛光山慈悲基金會提供）

記者陳崑福／高雄報導

佛光山慈悲基金會8月19日舉辦「三好助學金」頒贈典禮，頒發「三好助學金」給品學兼優，以及安置機構成長有進步的同學共57人，他們感念星雲大師的慈悲，發示要更努力，盼未來也是有能力回饋社會的人。

佛光山慈悲基金會於自2014年起每年頒發「三好助學金」，同學除了學業成績逾70分、操行要80分以上，要有義工時數，品性端正的學子。

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57名受獎學生來自於台灣大學、成功大學、彰化和美高中、田中高中、佛光山普門中學、育幼院、勵志中學、大慈育幼院、山地育幼院等學生。

19日的頒獎典禮在佛光山舉行，在典禮前，首先帶領受獎學子及家屬等，禮拜佛光山開山祖師星雲大師，感念緬懷大師的慈心悲願。

國際佛光會署理會長暨佛光山慈悲基金會董事長慈容法師、佛光山慈善院院長依來法師、佛光山常務副住持慧傳法師、堂主依照法師、國際佛光會世界總會副總會長劉招明、法務部矯正署勵志中學校長林家如、普門中學董事會駐校代表王文俊、東海大學EMBA校友會理事長江進助，及佛光山慈悲基金會董事妙鴻法師、陳秋琴、陳瑞珍、楊政達，國際佛光會中華總會南區協會長林文輝、國際佛光會中華總會中區協會長林宏弦等。

助學金頒贈典禮在讚頌〈三寶頌〉的音聲中揭開序幕，與會者並向星雲大師法像行三問訊禮，學子們緬懷也感念大師鼓勵兼顧學業及品德，於人生的道路上追求夢想。

特別的是，今年針對高雄區每間安置機構提供2名成長進步獎，也鼓勵接受感化教育的孩子革除陋習並有上進心，早日重返社會。

慈容法師開示，分享追隨星雲大師弘法，從教育、文化到慈善等工作，即使大師一生沒有拿到一張畢業證書，卻能獲得世界大學頒授32張榮譽博士學位，這說明了大師的努力、發心。法師勉勵同學「發心，為自己、為家人及為社會」共同成就更好的未來。

慧傳法師開示分享星雲大師「做中學、學中做」的理念；大師40歲開創佛光山興建的第一棟建築是佛學院，因為大師深諳培養僧伽人才便能壯大佛光山。另外佛光山也有社會教育體系，由於大師了解「教育可以翻轉人生」，還先後設立了公益信託基金及獎助學金等，就是要勉勵學子努力向上。

就讀成功大學藥學系升大二的顏翊芩受獎時，表達對佛光山的感謝，讓家境清苦的她可以從國二開始得到學業獎助，這筆獎助金一路陪伴她到現在，得到這筆資助，紓緩不少壓力。

今年考上台大外文系的曾柔瑾感謝多位佛光人給予她的鼓勵和協助，更感謝星雲大師創設「佛光山慈悲基金會」；因為大師淋過雨也願為淋雨的人撐傘，援助弱勢家庭的孩子有勇敢逐夢的機會，發願努力向上盼未來能成為有能力回饋社會的人。

就讀普門中學陳劭宜以家庭歷經八八風災等災害，在父母要兼顧家的重建及孩子學業的經濟壓力下，她得到助學金獎助，紓解求學階段的壓力，這筆獎助金帶給她信任及希望，允諾繼續努力，不辜負大家的期望。

慈容法師、慧傳法師等人接續頒發助學金並勉同學再接再厲，翻轉人生。