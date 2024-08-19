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雨彈續灌中南部「下最大」時間曝　周三起脫離多雨模式

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲今晚到明天清晨，中南部雨勢明顯，可能出現豪大雨的情形。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

中南部今（19日）雨下不停，中央氣象署預報員張竣堯指出，受低壓帶與西南風影響，今天入夜到明天清晨雨勢更明顯，中部有大雨發生機率，南部甚至有局部豪雨發生，周三起太平洋高壓西伸，各地恢復多雲到晴的天氣型態，降雨趨緩。

颱風部分，張竣堯表示，今年第9號颱風「雲雀」，因所處環境風切較大，增強的強度有限，預估未來向北移動，對台灣天氣沒有影響，但周末之後日本南方海面仍有熱帶系統持續發展，可能有熱帶低氣壓或颱風的訊號，仍待觀察。

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張竣堯說，受到低壓影響，今日中南部雨勢不斷，由於低壓帶以及西南風影響，今晚到明天清晨雨勢會再更大一點，中南部有豪大雨發生的機率，中部可能出現大雨，南部甚至有局部豪雨的發生機率。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過他說，明天白天起中南部雨勢會比較趨緩，但仍要留意局部有較大雨勢，其他各地則多雲到晴，北台灣及各地山區有午後短暫雷陣雨，並且有局部大雨發生的機率。

張竣堯指出，周三到周六太平洋高壓逐漸向西延伸到台灣上空，台灣恢復多雲到晴的穩定天氣，午後中部以北、東北部及各地山區仍有短暫雷陣雨。周三水氣多，清晨到上午南部仍有零星短暫陣雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周日到下周一台灣附近水氣稍微增加，中南部有局部短暫陣雨，午後留意短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。另明、後天台東容易有焚風發生的機率，可能出現35、36度高溫。

溫度方面，張竣堯指出，明天中南部雲量偏多且會下雨，溫度30至31度，周三到周六恢復到穩定天氣，高溫回升到33至35度，近山區內陸、台北盆地及花東縱谷地區可能有35、36度高溫，後期水氣多，周日到下周一略微降溫。

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