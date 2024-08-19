金正恩演說出現南韓腔　脫北者：高官都在看韓劇

▲金正恩。（圖／翻攝自朝中社。下同。）

文／中央社首爾電

北韓領導人金正恩視察洪災狀況，難得向一般民眾發表演說卻被發現使用多個南韓用語，明顯違反去年頒布的「平壤文化語保護法」；知情脫北者指出，除了一般民眾會偷看韓劇，「層級越高的官員越是會明目張膽收看」。

北韓北部日前洪水氾濫成災，金正恩罕見連續多日視察災區，並召集一般民眾發表演說，被視為拉攏民心的做法。但他在演說中被發現使用多個在北韓現行法令中禁止的南韓用語，讓民眾相當震驚。

根據美國自由亞洲電台（RFA）報導，金正恩演說中提到「人民」、「老人」、「電視」、「飲料」等詞語時，都是使用南韓式說法，言詞中也有許多在北韓很少用到的用語表現，遭外界猜測是否韓劇看太多。

南韓媒體東亞日報社論引述知情脫北人士說法，指出即使是在首爾生活多年的脫北者，都很難改掉過去在北韓使用的方言跟用語，像金正恩這般自然的使用，明顯可以看出受到南韓媒體很深的影響。除了經常在辦公室收看韓國節目的金正恩，多名脫北者指出，「在北韓，階級越高的人，越是會明目張膽地看韓劇或南韓電影」。

為了鞏固政權，金正恩政府近年來持續強化對人民思想箝制手段，包括去年初頒布的平壤文化語保護法，嚴格禁止人民使用南韓用語，更別說收看、收聽南韓影視，10幾、20多歲年輕人因此受重罰的消息層出不窮。

但不只金正恩，勞動新聞等北韓官媒也開始出現使用南韓用語的跡象，例如北韓原本是以television發音指稱電視，近期在官媒報導中也開始使用南韓式稱呼TV。「國家公務員」、「體驗活動型山岳觀光」等在金正恩演說或報導中出現的新詞，很明顯都是受南韓影響。

南韓統一部官員接受韓媒newspim訪問時指出，金正恩可能是在監看南韓媒體報導時受到潛移默化，開始自然而然地使用南韓用語及概念。至今掌權13年的金正恩已經拋棄父親金正日曾使用的「國防委員長」頭銜，改為使用「國務委員會委員長」稱呼；除國務委員會以外的主要部會也出現「政策室長」這種北韓過去沒有的職位。