日本悠仁親王高中成績吊車尾　有望「走後門」申請上東京大學

▲日本秋篠宮文仁親王的兒子，悠仁親王。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本德仁天皇之弟、秋篠宮文仁親王曾經於2020年進行宮邸改建，相關費用合計達44億日圓，引發民眾強烈不滿。繼女兒小室真子因結婚問題淪為砲轟對象，如今又傳出皇位第二順位繼承人悠仁親王打算推薦入學方式申請進入東京大學農學部就讀，將來恐受外界質疑「走後門入學」。

根據日媒《日刊ゲンダイDIGITAL》，悠仁親王就讀高中期間，層屢次受到外界質疑「成績差」，似乎跟不上學業進度，在校成績表現平凡，然而其合格進入東京大學就讀似乎已成定局，因為其母親紀子妃打算讓兒子靠「推薦入學」方式申請就讀，未來悠仁很有可能成為史上第一位從東大畢業的天皇。

《週刊新潮》指出，儘管悠仁成為應屆考生，然而他卻與一般考生不同，能夠過著相對優閒的暑假，不僅7月31日以公務身分前往岐阜縣出席、和父母一同出席第48屆全國高等學校總合文化祭，11月更預計出席秋季園遊會，完全感受不到考生緊張的氛圍。

▲悠仁親王對於生物研究情有獨鍾。（圖／達志影像）

悠仁的第一志願為東京大學農學部，且是靠推薦入學方式申請入學，其申請截止日為11月6日，預計明年1月18日將進行為期兩天的大學入學考試，若以1000分為滿分，則必須得到800分以上才是合格入學的標準。

報導分析，其實對於高中成績表現不出色的悠仁而言，要憑藉大學入學考試順利進入東京大學農學部，很可能是一大難關。因此，對於悠仁而言，若能靠推薦入學和進入東大，很可能較為適合，且校方在應試生的選拔上，比起入學考試的成績，更加重視面試和其遞出的文件。

尤其悠仁去年曾經和日本國立科學博物館知名研究員，共同撰寫蜻蜓相關論文，且獲得出席國際學會的機會，對於一般的高中生而言，幾乎是難以獲得如此的機會。

▲悠仁親王被質疑是否想利用特權「走後門」進入東大。（圖／達志影像／美聯社）

《週刊文春》同樣質疑，以悠仁親王在高中求學時的成績，根本難以憑藉自身實力進入東大就讀。筑波大學附屬高中關係人士透露，悠仁親王除了生物科以外，基本上文科、數理科的成績，甚至就連理解力測驗的表現都不是太好。

撰稿者質疑，從《週刊新潮》、《週刊文春》的報導內容來看，也許東京大學9年前開始引進「推薦入學」制度，可能也是為悠仁親王量身打造，滿足紀子妃的美夢。