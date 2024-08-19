佯稱女客卡到陰　命理師畫符咒摸胸部…賠30萬+判囚8月

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一家命理館高姓命理師，以上門女子「卡到陰」，幫她改運、除厄為由，拿符摸胸可「去心魔」，被報警查獲送辦。屏東地方法院審理，高男辯「那是改運的一部分」、「沒有惡意」，雙方並以30萬元和解，法官依強制猥褻罪，判處有期徒刑8月。

判決書指出，高男是命理館命理師，對外表示能提供改運、除厄等服務；一名女子經其母介紹認識高。111年9月間，她由胞兄及母親陪同，一同前往該命館求助。

女子母親於網路預約時即表示女兒「狀況比較不穩定」，高男向女子佯稱「卡到東西」、「需進行3次改運」等語，她因而接受他第1次改運法術，依他指示坐定不動，掀起衣服裸露背部，任由他一邊口唸咒語經文，一邊對她背部為畫符、蓋印等觸碰動作，使她相信他有改運、除厄之能力，完成後即約定第2次改運時間。

同年10月間下午，在該命館1樓，高男見對方獨自前來、無人陪同，竟以幫她改運、除厄為由，先表示要在其肚子上畫符，女子以為高男要幫她改運、除厄，且以為與第1次改運流程相同，遂自行掀起當日身穿之罩杯緊身背心、裸露腹部。

高男竟未經同意，將女子外褲及內褲往下翻至恥骨處，持毛筆在下腹部及陰毛上畫符、蓋印，再向她佯稱「拿符摸胸可去心魔」、「睡比較好」等語，未經她同意，將原僅掀至她腹部上緣之緊身背心往上掀至甲女胸部上方，使她的胸部完全裸露，並一邊念咒一邊持毛筆於她胸口處書寫符咒、蓋印，再接續以左手食指、大拇指捏住她一邊乳頭，以右手持香對著該乳頭繞圈，完成後再以左手食指、大拇指捏住她另一邊乳頭，以右手持香對該乳頭繞圈，期間還仍不斷念著咒語，時長約40秒，致女子誤認此確為改運、除厄之方法，又因受到驚嚇不知所措，故隱忍配合。

女子事後告知家人，於同日下午，在家人陪同下前往該命理館質問，並經報警處理，檢方依法起訴。