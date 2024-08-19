蛋捲冰淇淋買1送1！麥當勞「6大優惠券」本周限定開吃

▲麥當勞全球版APP本周祭出最新6大優惠券。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食控小確幸快收！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠來了，本周祭出超狂「6大優惠券」，不僅有蛋捲冰淇淋買1送1、吉事漢堡免費送，還有2大銅板套餐等吃，即日起限時7天開跑。

麥當勞全球版APP本周限定6大優惠券出爐，有「單點蛋捲冰淇淋買1送1」，使用期限至8月21日；早餐限定「豬肉滿福堡加蛋套餐現折10元」、「冰蜂蜜紅茶+小薯特價69元」，使用期限至8月25日；而「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8月23日起至8月25日。

還有99元激省晚餐券等領，至8月23日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲3款16吋巨無霸雙拼披薩下殺4折爽吃10天。（圖／翻攝達美樂官網）

另外，達美樂至8月25日前也推「16吋巨無霸雙拼披薩4折吃」優惠，口味有「蔬食雙拼（白醬彩蔬+小農田園鮮蔬）」、「招牌雙拼（超級豪華+金鑽夏威夷）」及「極致雙拼（極致豪華+極致干貝海鮮）」共3款任選，最低424元起，不僅一次就能吃到2種口味披薩，還可享4折優惠，划算爆表。