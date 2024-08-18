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「愛貓天使」馬爺爺高雄辭世！樹葬長眠燕巢

▲▼愛貓人「馬爺爺Jerry」。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）

▲愛貓人「馬爺爺Jerry」過世。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）

文／中央社

英國籍「馬爺爺」馬凱杰曾在高雄林園區收容200隻貓咪，愛貓成癡的他上月辭世，高市副議長曾俊傑與愛心團體協助喪葬事宜，眾人今天在市殯永思堂舉行追思會，預計28日在燕巢樹葬。

追思會下午在高雄市立殯儀館舉行，由台灣根與芽關懷照護協會發起，民進黨籍立法委員許智傑、高雄市議會副議長曾俊傑、議員邱于軒、陳善慧、陳玫娟、民眾黨等親自到場或派員致意，現場40多人用溫暖與愛送馬爺爺最後一程。

台灣根與芽關懷照護協會理事長黃御凌表示，協助關懷馬爺爺10多年，被馬爺爺的行動與精神感動，「自己都照顧不好還是堅持照顧上百隻貓咪」，預計28日在燕巢區樹葬，「希望馬爺爺在天上保護這群喵星人，他永遠是喵星人的天使。」

▲▼愛貓人「馬爺爺Jerry」。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）

▲愛貓人「馬爺爺Jerry」過世。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）

許智傑表示，馬爺爺從民國73年到台灣，居住40多年「是正港台灣人」，在教育工作之餘，全心投入養貓、愛貓與顧貓，感謝馬爺爺對台灣的感情與貢獻。

「馬爺爺」馬凱杰（Jerry McKay）為英國人，一生奉獻教育工作及照顧數百隻貓咪，清楚記得與貓共度的生活點滴，不時與他人分享，晚年因年事已高、無力照顧，陸續將貓咪送養，7月8日下午過世，讓許多人感到不捨。

 
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