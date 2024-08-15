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獨／愛貓人「英國馬爺爺」成孤單無主屍　善心人士8／18幫辦公祭

▲「馬爺爺」（Jerry McKay），十幾年來用自己微薄的教書積蓄照顧流浪貓。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

記者許宥孺／高雄報導

來自英國的「馬爺爺」馬凱杰（Jerry McKay）上月8日過世，他十幾年來靠著講師微薄收入照顧流浪貓，巔峰時期收留超過200多隻貓。由於社會局連繫不到家屬，馬爺爺成了有名無主屍，有善心人士自主規劃告別式，18日下午3點於高雄殯儀館永思廳舉行公祭，並依馬爺爺生前心願，遺體交由葬儀社採樹葬處理。

愛貓人「馬爺爺Jerry」來台30多年，獨居在高雄林園，出於一份對貓咪的愛心，他不惜花光金錢，在家裡收容狀態無家可歸的貓咪。雖然馬爺爺在海外曾有子女，但已失聯多年，甚至生死也不清楚，由於他在台灣沒有家人，因此貓咪就是他生命的全部。馬爺爺Jerry甚至為貓咪都取了名字，每隻貓咪背後的故事，他都可以侃侃道來，幾乎是位不折不扣的貓咪使者。

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▲▼高雄市關懷毛孩動物協會表示，馬爺爺Jerry在8日下午5點離開。（圖／翻攝自高雄市關懷毛孩動物協會）

▲馬爺爺Jerry在7月8日下午5點過世。（圖／翻攝自高雄市關懷毛孩動物協會）

巔峰時期，馬爺爺曾照顧逾200隻貓咪，每月飼料、照顧費用開銷頗大，加上自己也需要回診就醫，龐大的經濟壓力常讓他喘不過氣。不過馬爺爺仍不願停止照顧貓咪，持續在高雄市立空中大學擔任講師，以微薄的薪資收入養活自己和浪貓。

有些鄰居不喜歡馬爺爺照顧浪貓的行為，而罵他「頭腦有問題」，馬爺爺晚年出現失智，已無力照顧環境、幫助浪貓結紮，就有不明人士故意棄養貓咪，把貓咪丟給馬爺爺照顧，讓鄰居關係更緊張。

▲▼愛貓人「馬爺爺Jerry」。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）

▲▼愛貓人「馬爺爺Jerry」獨居林園，照顧多隻流浪貓。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）

▲▼愛貓人「馬爺爺Jerry」。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）

馬爺爺長期營養不良，加上居住環境差，健康狀況每況愈下，去年底住院許久，多次感染全靠抗生素撐過。國民黨高雄市議員邱于軒團隊接獲陳情後，與市府相關協助貓咪送養，馬爺爺則入住護理之家養老。

社會局曾試著聯繫馬爺爺在英國、加拿大的親人，不過都未獲得回訊。若找不到家屬，馬爺爺就成了「有名無主屍」，依據高雄市處理無名屍體自治條例規定，無名屍經相驗後，警方須公告25天內認領，若無家屬則交由殯葬管理處處理。

▲▼愛貓人「馬爺爺Jerry」。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）

▲▼善心人士不忍馬爺爺孤單，替他籌辦公祭。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）

▲▼愛貓人「馬爺爺Jerry」。（圖／台灣根與芽關懷照護協會提供）

由於期限屆滿，有民代、台灣根與芽關懷照護協會、圓心慈善會、冠禕生命禮儀及善心人士出面，希望替馬爺爺舉辦告別式，讓馬爺爺在生命最後一程能不孤單。時間就在18日下午，於高雄殯儀館永思廳舉行，1點30分入殮儀式，2點追思禮拜，3點公祭，遺體火化後將交由葬儀社處理，並依馬爺爺生前遺願，採樹葬方式回歸自然。

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