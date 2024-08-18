毛畯坤判刑28年　受害家長6點聲明：應判無期徒刑

▲幼兒園狼師毛畯珅涉嫌性侵6女童，一審重判28年，毛戒護出庭聆判。（圖／記者黃哲民攝）

記者皮心瑀／台北報導

幼兒園狼師毛畯珅性侵女童案判決出爐，台北地方法院針對第一波爆出的性侵6童部分宣判，毛畯珅犯強制性交罪等224罪、合併判刑28年。部分受害家長發出聲明，雖感謝法官審判過程的努力，但也認為被告應判無期徒刑且不得減刑與假釋。

毛畯珅在母親經營的幼兒園擔任幼保員期間染指多名年幼女童，並持有多達600部幼童性影像，案件爆發後引來社會高度關注。對於判決結果，部分家長說，毛男累積總刑期共1252年6月徒刑，卻定應執行刑為28年，沒有被判無期徒刑，呼籲二審法官不要讓被告減刑或假釋。

第二，聲明中表示，知情未報的共犯未被揪出，家長們認為園內教職人員應該知情但未報，這種行為等同於隱匿和包庇。

第三，聲明中說，師資缺乏但不應縱容不當行為，家長們希望法院和檢察官不要縱放知情未報的教職人員。

第四，聲明中強調，兒少性侵案件應第一時間扣押證據，由於幼童無法了解或同意性自主，相關案件應立即扣押行為人的手機與3C產品。

第五，聲明中也提到，入職教職場域應繳納良民證，申請人若有案在身應即時註記，避免不肖之人流竄。

最後，聲明中說，專業人員知情應依法通報主管機關，家長們呼籲教育部重新檢視通報的定義，避免知情未報的教保服務人員逃脫懲處。

代轉聲明的民進黨立委林月琴表示，她除了針對毛男行徑應獲得合理刑罰外，也會繼續追蹤此案是否有隱匿、包庇、共犯之結構問題，以及與中央部會商討關於通報定義以及處置SOP避免任何憾事再次發生。