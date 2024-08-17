快訊／陸船金門外海遭撞沉沒！7船員落海　3獲救4人仍失聯

記者林名揚／金門報導

海巡署今(17日)凌晨4時33分接獲國搜中心通報，一艘陸籍漁船「閩龍漁60877」於東碇島東方6.6海浬遭到不明船舶擦撞，導致船隻沉沒。初步了解，船上共有7人，其中3人已由週遭漁船尋獲救起，但仍有4人失蹤，目前正由海巡署及陸方共同搜救中，至於詳細案發原因仍待調查釐清。

▲大陸漁船金門外海遭撞沉沒，4船員失聯，海巡署派艇協助救援中 。（圖／記者林名揚翻攝）

稍早最新消息傳回，南石滬地區發現一具遺體，但由於該遺體已腫脹嚴重，研判應非落海陸船船員。