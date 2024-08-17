拖船事故增「7成全是碰撞」　審計部：規範、船員技術須加強

▲碰撞所引起的拖船事故，呈現逐年上升的趨勢。圖為去年新台馬輪撞翻拖駁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

航港局統計，近4年國籍船舶事件下降，與拖船有關事件卻逐年上升，去年9起拖船事故，其中7起全是碰撞所引起，審計部點名台灣港務港勤公司拖船安全規範、船員技術等有待加強。港務公司回應，加強業者管理，降低事故風險。

港勤拖船是協助港區水域商船的離靠碼頭或移泊作業，各國際商港區的拖船調派作業，由台灣港務港勤公司及民營業者獨立或共同負責，台灣港務公司訂定國

際商港港勤拖船調派及管理要點，供港勤業者依循，以確保船舶進出國際商港及移泊安全，提升港勤拖船調派效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

審計部最近公布2023年決算報告，指出2020年至2023年我國國籍船舶海事案件分別為44件、26件、19件及17件，但與拖船有關各有8件、7件、6件及9件，呈現逐年增加的趨勢，占件比率18.18％、26.92％、31.58％及52.94％。

拖船事故發生主因為碰撞，審計部指出，去年9件拖船事故，碰撞就有7件，占比高達77.78％，機械故障及失火僅各1件，港勤拖船相關安全規範、船員技術及應變能力等有待加強。

審計部表示，拖船於港區內執勤時，引水人及拖船人員均需使用特高頻無線電話，但民間業者反映無線電無法暢通，造成幾乎相撞的危急狀況，引水人也反映無線電發生蓋台情形，無線電通訊不順暢或頻道不足，恐影響引水人及拖船執勤安全。

港務公司回覆，已在民營拖船業者契約規定，所屬船員需完成國際公約規範的專業職能訓練，並訂定執行業務作業查核表，加強拖船業者管理作業，降低曳船作業事故風險。

港務公司表示，將持續注意無線電通訊品質，以及規劃推動數位通訊系統，以確保商港的營運安全。