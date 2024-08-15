17:06中部以北「搖超大」　網抖：蘇澳嚇到腿軟

▲地震超有感。（圖／氣象局）



網搜小組／劉維榛報導

稍早17:06發生有感地震，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，屬於極淺層地震，突然一震也讓網友紛紛嚇回，「台中好晃，晃得有點久」、「新北超有感，搖好大」、「蘇澳嚇到腿軟，超大」。

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，稍早17點6分「強烈地震速報！宜蘭地區，初判規模6.1」，後來隨即更正「實際規模5.7」。

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底下網友紛紛回報，幾乎整個中部以北都有感，「南投市有感」、「好搖…板橋有感」、「桃園好搖」、「新北他媽超大」、「新竹竹東晃一下超大力」、「龜山有感」、「新北超有感，搖好大」、「台北內湖有感」、「台中好晃，晃得有點久」、「蘇澳嚇到腿軟，超大」。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚5時06分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在宜蘭縣政府南南東方38.3公里處，深度9公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為5弱，出現在宜蘭縣武塔。

根據氣象署測報資料，震度5弱地區為宜蘭縣，震度4級地區為花蓮縣、桃園市、新北市，震度3級地區為台中市、南投縣、台北市、新竹縣、苗栗縣，震度2級地區為基隆市、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市，震度1級地區為台東縣、台南市、高雄市。