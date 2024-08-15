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大陸 大陸焦點 特派現場

鮮花不能插牛糞？陸男網紅交往洋正妹曬恩愛　慘遭女網友霸凌

鮮花不能插牛糞？中國男網紅交往西洋正妹曬恩愛，慘被女網友群霸凌。（翻自微博）

▲男網紅曬與外國正妹的甜蜜照，沒想到引來女網友不滿。（翻自微博）

圖文鏡週刊

大陸一名男網紅近日發布一系列跟西洋正妹女友的合照，不斷曬恩愛，但沒想到引來自家女網友們的不滿，甚至紛紛對他進行網路霸凌。不過男網紅的回應卻是滿滿正能量，表示「人間還是有溫暖的」。

該名男網紅稱，自己的未婚妻是小紅書網美Amanda，雖然是一段跨國戀愛，他也知道自己長得不好看，但女方說只要過得快樂就行，所以兩人的感情一直很甜蜜。此外，男網紅在日前七夕情人節時，發布許多跟女友的甜蜜合影，卻沒想到引來許多女網友的網路霸凌，傳來不少惡意中傷他或辱罵的詞句。

男子在七夕情人節貼出與女友的甜蜜合影。（翻自微博）

▲男子在七夕情人節貼出與女友的甜蜜合影。（翻自微博）

但這樣的照片，惹來許多女網友的辱罵。（翻自微博）

▲這樣的照片，惹來許多女網友的辱罵。（翻自微博）

對此，男網紅倒是正能量看待，他承認自己當下收到這些惡言惡語時，感到非常難過，「我不知道我做錯了什麼」，但幸好女友在旁安慰他、支持他。男網紅也說，雖然有網友罵他，但也有好友與網友持續支持他，給他打氣，讓他覺得這世間還是有溫暖的。最後男網友也祝福大家：「能找到一個愛你的人！找到一個三觀正的人！」

就有女網友辱罵該名男網紅，並要西洋正妹趕快換男友。（翻自微博）

▲就有女網友辱罵該名男網紅，並要外國正妹趕快換男友。（翻自微博）

就有女網友指責男網紅「家裡很窮」。（翻自微博）

▲有女網友指責男網紅「家裡很窮」。（翻自微博）


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