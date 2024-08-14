「樹懶熱」傳人可致命！中南美8千多人感染已2死　歐洲確診19例

▲「樹懶熱」傳人會致命，中南美洲今年破8千人感染已2死，歐洲已確診19例。（示意圖／翻攝自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者趙蔡州／綜合報導

一種俗稱「樹懶熱」的奧羅普切病毒（Oropouch virus，又稱奧羅普切熱）近幾個月在中南美洲爆發，這種病毒主要透過蚊子、蠓蟲叮咬傳播，感染後會出現頭痛、發燒等多種症狀，嚴重可能引發腦膜炎，孕婦可能流產或生下畸胎，至今已有超過8000人感染，7月時更造成2人死亡，創下全球死亡首例。

綜合外媒報導，奧羅普切病毒主要透過蚊子、蠓蟲叮咬傳播，最早在1955年千里達及托巴哥一隻樹懶身上發現，5年後巴西亞馬遜流域有一隻樹懶被驗出感染該病毒，奧羅普切病毒才在中南美洲開始擴散，由於最初的載體是樹懶，因此又被稱為「樹懶熱」。

奧羅普切病毒與茲卡（Zika）病毒、登革熱等屬於同一家族，因此人們感染後出現的症狀也相當類似，包含出現頭痛、發燒、發冷、反胃、持續嘔吐、肌肉和關節疼痛等，嚴重可能引發腦膜炎，潛伏期一般在4至8天，目前沒有任何證據或研究證明奧羅普切病毒會「人傳人」。

樹懶熱原本只在亞馬遜叢林中流行，然而最近幾個月卻開始往外傳播，甚至連歐洲多個國家都發現相關病例。根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）最新報告，今年1月至今中南美洲（包含加勒比海各島國）已累計超過8000人感染樹懶熱。

▲樹懶熱主要透過蚊子、蠓蟲叮咬傳播。（圖／達志／示意圖）



ECDC指出，樹懶熱6、7月在歐洲地區也陸續出現病例，包含西班牙12例、義大利5例、德國2例，總共19例，上述感染者在確診前都曾經到巴西、古巴旅遊。

ECDC警告，前往巴西、玻利維亞、哥倫比亞、秘魯及古巴的旅客可能面臨感染樹懶熱的中度風險，建議前往上述地區的旅客應使用防蚊液，盡量穿著長袖和長褲，降低遭蚊蟲叮咬風險。

巴西7月時通報了全球首個感染樹懶熱的死亡案例，2名死者為21歲、24歲女性，2人確診前都沒有任何健康問題。另外，巴西6月時還通報有孕婦因為感染樹懶熱而流產。ECDC官員指出，最新的數據顯示，樹懶熱對孕婦、胎兒、新生兒的影響可能高於一般人群，包含導致孕婦流產、嬰兒出現先天缺陷等。

不過ECDC也說，樹懶熱造成的死亡案例目前極為罕見，感染者一般都可以順利康復，大多數情況下症狀會在4天內減輕。

First deaths from rare disease registered in Brazil



The Oropouche virus, which is spread by infected mosquitoes, has killed two women, the health ministry saidhttps://t.co/gVgrwoxeL8 pic.twitter.com/Gwej38rYMZ — RT (@RT_com) July 27, 2024