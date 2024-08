「樹懶熱」傳人可致命！中南美8千多人感染已2死　歐洲確診19例

▲「樹懶熱」傳人會致命,中南美洲今年破8千人感染已2死,歐洲已確診19例。(示意圖/翻攝自免費圖庫WUNDERSTOCK)

記者趙蔡州/綜合報導

一種俗稱「樹懶熱」的奧羅普切病毒(Oropouch virus,又稱奧羅普切熱)近幾個月在中南美洲爆發,這種病毒主要透過蚊子、蠓蟲叮咬傳播,感染後會出現頭痛、發燒等多種症狀,嚴重可能引發腦膜炎,孕婦可能流產或生下畸胎,至今已有超過8000人感染,7月時更造成2人死亡,創下全球死亡首例。

綜合外媒報導,奧羅普切病毒主要透過蚊子、蠓蟲叮咬傳播,最早在1955年千里達及托巴哥一隻樹懶身上發現,5年後巴西亞馬遜流域有一隻樹懶被驗出感染該病毒,奧羅普切病毒才在中南美洲開始擴散,由於最初的載體是樹懶,因此又被稱為「樹懶熱」。

奧羅普切病毒與茲卡(Zika)病毒、登革熱等屬於同一家族,因此人們感染後出現的症狀也相當類似,包含出現頭痛、發燒、發冷、反胃、持續嘔吐、肌肉和關節疼痛等,嚴重可能引發腦膜炎,潛伏期一般在4至8天,目前沒有任何證據或研究證明奧羅普切病毒會「人傳人」。

樹懶熱原本只在亞馬遜叢林中流行,然而最近幾個月卻開始往外傳播,甚至連歐洲多個國家都發現相關病例。根據歐洲疾病預防控制中心(ECDC)最新報告,今年1月至今中南美洲(包含加勒比海各島國)已累計超過8000人感染樹懶熱。

▲樹懶熱主要透過蚊子、蠓蟲叮咬傳播。(圖/達志/示意圖)



ECDC指出,樹懶熱6、7月在歐洲地區也陸續出現病例,包含西班牙12例、義大利5例、德國2例,總共19例,上述感染者在確診前都曾經到巴西、古巴旅遊。

ECDC警告,前往巴西、玻利維亞、哥倫比亞、秘魯及古巴的旅客可能面臨感染樹懶熱的中度風險,建議前往上述地區的旅客應使用防蚊液,盡量穿著長袖和長褲,降低遭蚊蟲叮咬風險。

巴西7月時通報了全球首個感染樹懶熱的死亡案例,2名死者為21歲、24歲女性,2人確診前都沒有任何健康問題。另外,巴西6月時還通報有孕婦因為感染樹懶熱而流產。ECDC官員指出,最新的數據顯示,樹懶熱對孕婦、胎兒、新生兒的影響可能高於一般人群,包含導致孕婦流產、嬰兒出現先天缺陷等。

不過ECDC也說,樹懶熱造成的死亡案例目前極為罕見,感染者一般都可以順利康復,大多數情況下症狀會在4天內減輕。

