快訊／政治獻金風暴！黃珊珊「按鈴提告」端木正

▲黃珊珊按鈴提告端木正 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

2024競選總統的民眾黨主席柯文哲，近日因申報競選政治獻金遭質疑做假帳，民眾黨指控委任會計師端木正擅自調節差額。時任柯文哲競選總幹事黃珊珊原定14日到台北地檢署對端木正提告，不過稍早檢調大動作前往台玻大樓的木可公關進行搜查，因此改為下午3點赴北檢提告，而稍早黃珊珊現身北檢按鈴了。

針對外界質疑假帳事件，民眾黨12日公布自行調查結果，指會計師端木正漏報、誤報17筆款項，總金額1817萬元，根據民眾黨提供資料，柯競總確實有提供支出單據，但是沒有被端木正列入獻金支出申報。

民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，「這位會計師把收入減掉支出跟剩餘款後，去調節當中的2000餘萬元，並分成9筆申報，且會計師沒有告訴競總任何人員，自行將短差2000多萬元申報給時樂與尼奧、木可等公司。」

▲黃珊珊現身北檢提告。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

另根據與會人士透露，柯競總總幹事黃珊珊在查帳當天痛斥：「這是會計師該做的嗎？」端木正則語塞、沈默。不過端木正13日發聲明堅稱清白，否認違反法令規定，並表示「相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相」。

柯競總總幹事黃珊珊以及民眾黨發言人吳怡萱原定今早前往台北地檢署對端木正提告，然而，檢調大動作前往台玻大樓的木可公關進行搜查。對此，吳怡萱出面表示，目前全員都在配合搜索，因此「延後提告」。

稍早，黃珊珊一身黑現身北檢，並按鈴提告。她事後受訪表示，今天針對端木生提告2罪，第一、業務登載不實，第二、使公務員登載不實等，而目前也已將相關資料交給檢調單位。

黃珊珊強調，所有的政治獻金都有憑證，也有支出明細，沒有一塊錢不在報帳中，但端木生該報的沒有報，出現短差卻自己虛報，「這是不可原諒的錯誤」，整個競選總部的內部控管固然有責任，但是會計師這樣的做法，即使是大家認為不可能發生的事，但還是發生了，因此決定提告。