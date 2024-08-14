北市堤頂大道3車連撞！水泥車駕駛沒注意追尾賓士　後車廂撞爛

記者邱中岳／台北報導

北市中山區堤頂大道2段13日上午10時許發生車禍，1台水泥預拌車因為沒有注意到前方車輛煞停，直接撞上前面的賓士轎車，賓士後車廂被撞凹陷，又推擠前方的國產自小客車，警方當下立刻到場，所幸只有賓士駕駛肩頸不舒服，在酒測結束後自行前往醫院，3駕駛酒測結果均為0。

警方調查，38歲的許姓水泥預拌車駕駛，13日上午10時許行經堤頂大道上準備前往工地，但未注意到前方賓士車已經煞車，直接撞上這輛新車400萬起跳的的柴油版賓士S350d，賓士後車廂凹陷，並往前推擠，造成前方由吳姓男子（31歲）駕駛的自小客車也遭殃。

▲水泥預拌車駕駛沒注意前方賓士煞停，導致直接追尾賓士，後車廂幾乎全毀。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報趕往現場，發現僅賓士的李姓駕駛（71歲）肩頸不舒服，但並不需要救護車協助，自行前往醫院治療，另外，警方也對3人進行酒測，3人酒測值均為0。警方初步了解，係因水泥車的許姓駕駛未注意前方已經煞停，才會不慎撞上，後續將分析肇事責任。

▲水泥車駕駛沒注意前方賓士煞停，直接撞上。(圖／記者邱中岳翻攝）

整個影片也被路過民眾拍下放在網路社群《靠北天母幫》，畫面中可見賓士車與前方自小客車均保持適當距離，但在前方車輛依序停下後，水泥車直接從後方追尾，所幸當時均已減速，否則後果不堪設想。

▲水泥車駕駛沒注意前方賓士煞停，導致連環碰撞，整個畫面被拍下放上網路社群。(圖／記者邱中岳翻攝）

網友紛紛在底下留言，有網友指出，「大學長沒注意車前狀況？」、「眼睛掉了膩」、「學長愛跟車，真棒」，另外也有網友直言，「撞賓士 金讚」。