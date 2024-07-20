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大陸 大陸焦點 特派現場

婚後「老婆聯合父母」砸爛整屋模型　他心死目睹過程PO網

▲▼婚後「老婆聯合父母」砸爛整屋模型　他心死目睹過程PO網。（圖／翻攝bilibili）

▲妻子聯合雙方父母砸爛模型，男網友只能親眼目睹收藏被破壞。（圖／翻攝bilibili）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸一名喜歡收藏二次元模型的男網友，婚後妻子不接受他的興趣，兩人多次發生爭吵。沒想到，妻子竟連同雙方的父母，一起將屋內所有的模型都砸爛丟棄，連在盒內全新的玩具都不放過，讓許多網友看完紛紛為其默哀。

該名男網友近日發生這起慘案，將過程偷用手機錄影後上傳到同好群組內，算是默認自己未來將退出二次元的興趣。影片瘋傳後，有網友幫忙解釋，原來是該名男網友結婚後，老婆認為老公都在收集模型，還把汽車變成痛車等，直言「這麼大個人了，玩二次元沒出息」，雙方溝通多次也沒有結果。

沒想到，男網友的妻子竟聯合雙方父母，直接將男網友的眾多收藏砸爛丟棄。其中，男網友的爸爸特地去挖出櫃子內全新的模型，砸在地上後用腳踩爛，每個模型都鞭屍數次，就怕男網友撿走。

網友看完紛紛留言，「太心痛了，看不下去」、「不要可以給我啊」、「以後氧氣管保不住囉」、「要想政治獨立，首先要經濟獨立」、「謝謝，低血壓治好了」、「這還沒有暴走，真的是忍者大師了」、「太窒息了」。

▲▼婚後「老婆聯合父母」砸爛整屋模型　他心死目睹過程PO網。（圖／翻攝bilibili）

▲男網友PO出模型的遺照（左）。（圖／翻攝bilibili）

事後，男網友也出面PO出模型櫃的「遺照」表示，他知道網友看完非常憤怒，也收到許多勸離、嗆父母的話，但這些都是最後的方式，「只能說，我現在還保持冷靜，我也覺得不可思議」。

男網友表示，這些模型都是他用自己賺的錢買的，婚後也和妻子、父母商量、反抗過，但父母顧及妻子及娘家的想法，毅然決然地砸爛他的東西，而他也不想因此跟爸爸鬧翻，畢竟父子關係一尷尬，未來就很難修復。

????太慘了

黃忠銘發佈於 2024年7月18日 星期四

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