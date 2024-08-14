91歲翁外出理髮迷航47km！從豐原騎車到谷關　暖警獲報助返家

▲▼91歲林姓老翁騎機車迷航到谷關，員警獲報帶回所內休息，並通知家人接回。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一名91歲的林姓老翁出門理髮卻迷路47公里到谷關，熱心民眾發現他在中橫公路上來來回回騎了好幾趟，最後騎到八仙山遊樂區入口取水處休息。和平警分局谷關派出所警員劉家均昨（13）日下午1時28分接獲報案，隨即詢問報案人有關老翁的衣著特徵及機車車號，並調閱路口監視器的車行紀錄，確認老翁尚未離開谷關地區，立即通知備勤警員洪希孟展開搜尋。

經過一番搜尋後，洪警員終於在八仙山森林遊樂區山泉水取水處附近發現了與報案特徵相符的林姓老翁，當時他正獨自坐在路旁休憩，神情焦慮且略顯疲憊。經過簡單對話後，洪警員得知林老翁於昨日上午10時許騎車外出理髮，卻因天氣炎熱而感到身體不適，導致記憶紊亂，由於對路況不熟悉，老翁一路從豐原區騎至谷關，越騎越遠，最終迷途至谷關山區。





洪警員當即協助老翁將機車停放在路旁，並將其載返派出所休息，提供飲水以補充水分，恢復體力，隨後聯繫其家屬將其接回，家屬很驚訝91歲老翁獨自從豐原區育才街迷航至47公里谷關八仙山，幸好遇熱心員警即時協助尋獲避免發生危害，非常感謝波麗士大人，有您們真好!和平警分局長劉明興提醒民眾，若在路上遇到需要幫助的長輩，應主動伸出援手並通知警方協助。此外，家中若有失智老人，建議讓其隨身攜帶身分證件或配戴防走失手鍊，以便發生走失情況時能迅速尋獲，協助其返家。