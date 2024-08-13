竹縣嘉興國小合唱團　赴義大利奪國際合唱大賽雙金獎

▲尖石鄉嘉興國小「拿互依&馬胎兒童合唱團」為台灣贏得國際舞台的喝采。（圖／新竹縣嘉興國小提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹縣長楊文科表示，嘉興國小雖然是一所全校僅有80名學童的原鄉部落小校，但其在國際賽事中脫穎而出、勇奪二面金質獎的表現讓人倍感驕傲。楊縣長回憶，這些年來，他多次在不同場合中親自聆聽過嘉興國小合唱團的演出，每次看見孩子們身著泰雅族傳統服裝站在舞台上認真唱歌的模樣，以及聆聽到他們清亮純樸的歌聲，都深感動容。

我國駐教廷大使館李世明大為嘉興國小合唱團加油打氣。他表示，十分敬佩嘉興國小的徐榮春校長及其老師們，尤其是泰雅族的孩子們在烈日下徒步穿梭於城市間的比賽場地，依然能贏得評審們的青睞，這說明了嘉興國小師生團隊的堅韌與高素質。此外，我國駐米蘭辦事處林讚南處長在嘉興國小合唱團一行人途經波隆那時，也特別到場為合唱團鼓勵；作為聲樂研究與愛好者的林處長表示，無論是公部門還是台灣社會，都應該攜手合作，讓嘉興國小及其他致力於推動音樂藝術的學校能夠系統化地永續發展，才不會辜負上天賜予台灣原住民族的珍貴天賦。

嘉興國小去年畢業的李元太同學此次隨團參賽，擔任《泰雅小孩之歌》的獨唱，並獲得大會頒發的最佳獨唱獎。元太表示，能在比賽中獲獎讓他感到非常激動，因為比賽前並不知情會有這個獎項。他特別感謝陳翰威老師從五年級開始教授他的歌唱技巧，也表示對義大利充滿熱愛，期待未來有機會再訪義大利，結識更多愛好音樂的朋友，並繼續他的歌唱之路。五年級的陳上恩同學則分享了他在比賽中，揹著泰雅族的kiri（竹簍）舞蹈的經驗，並提到這讓他想起了與阿婆一起在山上收穫農作物的時光，他對家人的支持表示感謝；這次比賽場地皆安排在哥德式教堂內，他對教堂的歷史及其精美的壁畫和雕刻印象深刻，感到能在佛羅倫斯唱歌是一種幸福。



合唱團團長高可欣同學表示，能與團隊一起到義大利比賽，她感到十分高興。雖然在大獎賽中獲得第二名，但能在兒童組和民謠組拿下雙金獎，已經是一大成就。此外，她也為團隊獲得的「最佳詮釋義大利作品獎」感到自豪，因為他們為此練習了很長時間。高可欣特別感謝和泰汽車及其他支持他們的叔叔阿姨們的慷慨相助，她希望自己未來能夠像他們一樣，回饋社會。

嘉興國小合唱團的指揮老師陳翰威表示，孩子們在比賽中的表現無論是聲音的飽滿度還是整齊度，都達到了日常練習的水平。這群泰雅孩子們除了天生具備的音樂性，還願意犧牲每個週末來校練習，這讓他對他們充滿了愛與敬意。徐榮春校長也特別感謝和泰汽車三年來的全力支持，讓學校合唱團得以實現「讓世界聽見泰雅、讓泰雅看見世界」的夢想。同時，他也感謝新竹地區熱心公益的企業家、團體及人士，包括林育業、陳調鋌、新竹市築愛協會創辦人邱媛美理事長、福智傳心新竹區長葉焉霞、黃畹庭Kitty姐等，在疫情後費用大幅上漲的情況下，因為有大家的支持，使這次義大利之行得以順利完成。