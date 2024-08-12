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小孩上幼兒園！老婆「怕被貴婦看不起」　2千萬存款全沒了

家家有本難念的經。（示意圖／翻攝自pexels）

▲家家有本難念的經。（示意圖／翻攝自pexels）

 圖文／CTWANT

家家有本難念的經，一名人夫抱怨，自從孩子上幼兒園後，老婆開始大變，為了滿足自己的虛榮心，怕被貴婦們看不起，居然把2000多萬敗光，甚至還反過來羞辱他賺太少，讓他心灰意冷，考慮離婚。

原PO《靠北婚姻2.0》表示，研究所畢業後就被挖去外商公司工作，當時年薪加分紅約200多萬，每次拿到薪資會分為2成家用、1成自用、6成買股票、1成存款，從認識到結婚這段時間，每年都會帶老婆出國2次，但生小孩後加上碰到疫情就沒出國了，那時回家有尊嚴，老婆尊敬你、體貼你，回家可以好好放鬆休息。

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原PO透露，前年11月公司要撤掉亞洲部門，於是就被資遣了，資遣費全都給老婆，之前工作因常常趕進度每天工作14小時以上，有時甚至忙到熬夜加班趕進度，所以想休息一段時間，故在家兼差工作，一開始老婆支持他在家工作，順便顧小孩，但自從小孩上了幼兒園她就變了。

原PO說，「我老婆送小孩去讀全美幼兒園，每年大概要花80萬左右，只是我沒想到去就讀後我老婆跟那些貴婦成為家長群後發生很大的變化，她開始不斷不斷大手筆花錢，每天只顧跟那些貴婦去喝下午茶、做各種保養、逛街，她越來越變得陌生，現在更是壓迫我說要我去做全職，因為我兼差賺的錢不夠給她花了。」

原PO嘆，到後來老婆開始用言語羞辱、罵，還不斷拿貴婦閨蜜老公來對比嫌棄他，「在我們爭吵時，我才意外得知，她已經把我存款幾乎花光，股票幾乎變賣光了，2000多萬耶，不斷花錢只為了滿足自己的虛榮心，因為怕被貴婦們看不起，把錢全花掉沒錢後，居然怪我賺太少，怪我只想在家兼職，怪我沒能力給妳好生活。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「停損」、「被帶壞的老婆不要也罷，趕快止損吧」、「再不走痛苦的是自己」、「離婚才是為了你和孩子好喔」、「無法有共識只是痛苦拉長，你自己要想開」、「完全想不到半個不離的理由」。

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