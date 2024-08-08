委屈沒人知　陳怡珍為公立專設幼兒園職員請命

▲台南市議員陳怡珍指出，台南市公立專設幼兒園職員薪資為六都之末，起薪只有28542元，相較於起薪最高的桃園市、高雄市有38417元，雙方差距竟然有1萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

8月適逢幼兒園開學季，在家長、孩子與老師互相適應新環境的同時，有一群辛苦的幼兒園職員委屈沒人知，台南市議員陳怡珍接受幼兒園職員們集體陳情指出，台南市公立專設幼兒園職員薪資為六都之末，起薪只有28542元，相較於起薪最高的桃園市、高雄市有38417元，雙方差距竟然有1萬元。

台南市議員陳怡珍說，台南市並未設立契約進用職員的完整進用考核及待遇辦法，甚至招考都是委託勞工局，使用年度約聘（僱、用）、臨時人員統一招考辦法，導致每年薪資調整不知道該跟著勞基法漲幅還是跟著公務員漲幅，考核辦法明顯落後其他五都，讓職員們大嘆如二等公民，看不見未來。陳怡珍要求市府應儘速調整公立專設幼兒園職員薪資架構，並重新制定台南市的公立幼兒園契約進用職員薪資支給基準，以體恤職員工作辛勞，穩定園務運作，進而成為家長的堅強後盾。

陳怡珍指出，公立專設幼兒園職員工作內容多為幼兒園一般行政、招生註冊、教學活動安排、文書收發、檔案管理、事務管理、採購、財產管理、總務行政、經費補助申請與核銷、會計、出納、薪資管理、人事管理、衛生保健、教保行政、特教行政及延長照顧行政庶務工作等，除了這些基本工作還需要考取多張證照及各式專業管理員研習，籌備校內外各種活動、宣傳、網路社群編輯、影片編輯及活動攝影、影片剪輯等多項技能，其庶務繁瑣不言可喻。然而，檢視六都公立專設幼兒園職員薪資，台北市不分專科與大學起薪皆為36316元；新北市專科33756元、大學35899元；桃園市專科36188元、大學38417元；台中市專科33756元、大學35899元；高雄市專科36188元、大學38417元；台南市則不分專科與大學起薪皆為28542元，位居六都之末，雙方差距近1萬元，實在讓職員們灰心。

再者，陳怡珍提出基本工資調薪與專幼職員調薪對照發現，2013年基本工資月薪18780元、專幼職員月薪26442元，差距7662元；2024年基本工資月薪27470元、專幼職員月薪28542元，雙方差距只剩下1072元。自2013年至今11年間，基本工資月薪漲幅46.3%，而專幼職員月薪漲幅卻只有7.9%，若依照外界預期2025年最低工資的調整幅度可能至少4%，提升為28570元，那麼2025年基本工資將正式超越台南市專幼職員薪資，讓大家情何以堪。

陳怡珍更表示，台北市、新北市、桃園市有契約進用職員的完整進用考核及待遇辦法，台中市及高雄市雖然沒有訂定，但比照中央的非營利職員辦理，台南市僅有一張上下標準不一的基準表，在甄試時還採用勞工局年度約聘（僱、用）、臨時人員統一招考辦法，讓人疑惑自己薪資調整到底該跟著公務人員還是勞工走，進用考核及待遇制度明顯不完整。陳怡珍要求市府重新檢視公立專設幼兒園職員薪資架構，並完整制定台南市公幼契約進用職員薪資支給基準，以提升幼教服務品質。

有關專設幼兒園職員調薪案，教育局表示，為肯定職員辛勞及獎勵久任，已於2022年訂定「臺南市公立專設幼兒園契約進用職員調薪基準表」，該基準表分8年逐年調薪且比照非營利幼兒園建立晉級考核制度，符合考核晉薪者即調漲薪資，調幅至少3%以上，至於是否比照2024年軍公教調薪4%部分，目前已在研議辦理中。

教育局表示，依據前項考核制度，自2023年起於現任幼兒園服務滿兩年或留職停薪復職滿兩年，且最近一年考核列乙等以上者，得申請薪資調薪，若連續兩年年終考核列乙等者，次一年度不予調薪，顯示南市已有完整進用考核及待遇辦法。

對於相關人員表示職員起薪低，教育局進一步表示，專設幼兒園職員是幼托整合以後制定的人員編制，自2019年起即持續調整，迄今整體調幅已達33%。另因應軍公教調薪，未來也會持續檢討研議調整，以穩定人力並提升專設幼兒園行政品質。