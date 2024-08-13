獨／高雄某摩鐵揪出針孔！記憶卡可錄800分鐘　解密發現磁軌損毀

▲警方在插座裡頭發現針孔攝影器材 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一家汽車旅館被住宿情侶發現在房間內插座裡藏有針孔攝影機，當下報警並協同業者跟警察取出了針孔，不過因為記憶卡有加密無法讀取，目前警方將記憶卡送往鑑識中心解密，不過現在似乎遇到重大挫折，因為磁軌損壞。

高雄市左營分局在取得記憶卡之後，透過電腦要看裡頭的影像，不過影像檔案經過解密，要透過特定軟體才能打開，於是就將記憶卡轉交給刑大科偵隊來解開，但現在發現記憶卡的磁軌損毀，所以無法透過「特殊程式」解開檔案，這也就意味記憶卡裡頭的影像，是否有涉及到偷拍內容，而被害人有誰，也將隨著損毀的資料成為「永久的謎」。

其實因為沒有辦法打開影像，所以這對認為有被偷拍的男女，當天暫時無法提出告訴，而現在記憶卡損毀，讓警方在偵辦上受到了阻礙，雖然沒有被害人，警方還沒有打算放棄，因為這記憶卡為64G，依一般格式可以錄影800分鐘，以及裝設的針孔攝影機設備看起來並非是「近期」產品，不排除已經裝了很久，裝設的人可能遺忘或故意不取回，不過「凡走過必留下痕跡」，警方還是調閱入住資料，採取逐一比對排除方式，要找出可能裝設的對象。

發現針孔攝影機案件就發生在11日晚間七點多，一對情侶住進高雄市某家汽車旅館，當時女子在洗澡，而男子坐在房間在打電腦，但突然覺得怎麼會有「插座」正對床鋪，於是就拿起手機的「手電筒」燈光一照，發現裡頭有反光，懷疑有針孔攝影機，於是報請警察前來處理，在店家與警察陪同下，打開了插座，當下就發現一台接有電源的針孔攝影機正在運作，警方取出記憶卡讀取，發現記憶卡有加密，暫時無法知道記憶卡裡頭的內容。

▲警方在插座裡頭發現針孔攝影器材，但是記憶卡加密需要破解 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

店家原本表示要更換房間，不過員警建議這對男女就不要再續住，所以後續是否有在同一家汽車旅館繼續住宿，就不得而知。但是女子把這件事po到網路，立刻引發熱議，頻頻詢問到底是哪一間，對此分局也呼籲：「偷裝攝影機攝錄他人，可能涉及違反刑法315-1條妨害秘密罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金，民眾不要誤觸法網」。