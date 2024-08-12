蝦皮購物「醫美保健節」祭最高45%蝦幣回饋　下單抽破萬元輝葉美腿機

▲搶攻夏日保養商機！蝦皮購物「醫美保健節」攜手理膚寶水、未來美等醫美保健大牌豪祭888元下殺優惠。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

夏季紫外線強烈，出門不到十分鐘可能就讓膚色黑一階！據蝦皮購物觀察，今年夏天，不只「美白」關鍵字的搜尋量顯著增長，果酸、水楊酸等「煥膚」相關產品的買氣也不遑多讓，較前月彈跳成長29%，顯示「肌膚提亮、居家煥膚」已成為消費者今夏的兩大養護焦點！瞄準炎夏保養商機，即日起(8/12)至8/14蝦皮購物「醫美保健節」攜手理膚寶水、未來美、善存等醫美保健大牌每日豪祭888元優惠，更推出「每日整點搶5折券」、「滿2,500元折250元早鳥優惠」、「抽破萬元輝葉極度深捏3D美腿機」等豐富豪禮，8/14 當日更加碼狂灑最高45%蝦幣回饋，想找回亮白美肌趁現在最划算！

不只肌膚美白和煥膚商品買氣夯，蝦皮購物亦發現「機能保健品」買氣，對比去年同期成長近16%，其中以「益生菌」、「窈窕產品」和「魚油」分別衝上熱銷榜前三名！看準民眾對保健品的需求，蝦皮商城「M2美度」不僅獻上超能膠原飲、獨家珍珠禮盒等熱賣商品優惠，更祭出「全店滿2,800元折280元」等優惠回饋，力邀用戶一起喚回肌膚與身體的最佳狀態，有望在蝦皮購物「醫美保健節」創最高30%的買氣成長。

▲下單累積最高消費，就抽破萬元輝葉極度深捏3D美腿機。

「醫美保健節」豪祭888元瘋搶優惠！下單滿額加碼抽破萬元輝葉極度深捏3D美腿機

炎夏想要找回白皙透亮且飽水的好肌膚，按時保養必不可少！蝦皮購物「醫美保健節」貼心網羅肌膚提亮、居家煥膚、日常保健等夏季保養夯品豪祭破盤價888元優惠，8/14加碼灑最高45%蝦幣回饋，下單滿額更抽破萬元的輝葉極度深捏3D美腿機！早晚雙重呵護首選推薦MIRAE未來美 早C晚A面膜組，一天輕鬆兩步驟維持肌膚清新透亮，優惠價499元；結合「淡斑、抗老、修復」三大功效的理膚寶水 MELA B3淡斑淨亮精華30ml 新品4件組，一瓶回復肌膚健康光澤，優惠價1,706元；優惠價1,698元的善存3效順暢益生菌粉末顆粒 40包 2盒，限時下單再享LINE POINTS 10%回饋更划算；優惠價2,380元的m2 美度 超能雙效膠原禮盒，每天喝一包，隨時保持肌膚的最佳狀態！

▲理膚寶水 MELA B3淡斑淨亮精華30ml 新品4件組，券後優惠價1,706元。

▲善存 3效順暢益生菌粉末顆粒 40包 2盒，優惠價1,698元。

▲大研生醫 omega-3 84_德國頂級魚油10盒，優惠價8,490元。

▲m2 美度 超能雙效膠原禮盒，優惠價2,380元。

善用蝦皮數位行銷工具！蝦皮商城「M2美度」搶攻夏季醫美商機 保健商品業績有望成長30%

隨著「醫美保健節」優惠開跑，保健品牌「M2美度」同樣鎖定夏季醫美商機推出限定優惠，預計再創最高30%的銷售成長！自2020年創立以來，「M2美度」除了成功推出超能膠原飲、獨家珍珠禮盒、超能水光飲等多款知名熱銷商品外，更攜手電音天后謝金燕、韓劇女神孫藝珍等多位明星合作，以代言策略屢創銷售佳績！看準蝦皮購物高流量且龐大的年輕客群，「M2美度」自2022年進軍蝦皮商城，透過蝦皮直播、專屬優惠券等數位行銷工具吸引流量，更透過站上AMS聯盟行銷的分潤機制，讓不同KOL和KOC推廣品牌，成功開創多元客群！自加入蝦皮購物近兩年半的時間，M2美度成功累積超過10萬粉絲，未來將會持續加強和其他品牌的跨界合作，透過多元獨家禮盒與新品，搶佔消費族群的心，成為保健類的指標品牌！