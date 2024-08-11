挖掘潛力亮點！縱谷觀光圈品牌改造召募中　獲選最高補助15萬

▲優質農特產「金喜檸檬」、日式甜點店「九日良田」，透過品牌重塑與空間改造，成為來玉里必買的明星商品。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處自2022年起，已成功輔導21家優質業者，透過專業顧問以及設計團隊的協助，改造體驗環境、產品創意開放、包裝設計提升，使業者的產品和服務成為花東新亮點。

其中優質農特產「金喜檸檬」、日式甜點店「九日良田」，透過品牌重塑與空間改造，成為來玉里必買的明星商品，「果子俠農創果品」、「木日光文旦驛站」以遊程體驗再進化、使得品牌故事更具整體性與吸引力，不僅提升市場競爭力，更拓展銷售通路。

花東縱谷國家風景區管理處表示，今年將持續推動亮點品牌輔導計畫，期塑造具花東在地特色，以及優質旅遊內容與服務品質。自即日起至8月23日徵件截止，每案最高補助金額為10萬元（空間改造最高補助15萬），歡迎符合花東縱谷區五大亮點主軸業者踴躍報名！

▲▼「果子俠農創果品」、「木日光文旦驛站」以遊程體驗再進化、使得品牌故事更具整體性與吸引力。

此外，為了協助觀光圈區域內單位了解亮點計畫內容，縱管處將於8月15日(四)在花東縱谷國家風景管理處舉辦計畫說明會，並搭配專業學習課程：品牌價值美學，說明會將同步開放線上旁聽，欲參加者請點選下方網址進行報名。

詳情請洽雅比斯國際創意策略股份有限公司石小姐(089-238405)，聯繫信箱：east_rift_valley@jacreative.com.tw

◆8/15品牌亮點改造計畫說明會報名連結：

https://forms.gle/ukQ87rujQGmKyc599

◆花東縱谷旅遊網：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw

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