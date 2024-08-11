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體驗手作療癒　墾森暑期班讓你成為「植家家長」

▲林業及自然保育署屏東分署推出墾森暑期「植家家長」訓練班 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

▲林業及自然保育署屏東分署推出墾森暑期「植家家長」訓練班 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

林業及自然保育署屏東分署為鼓勵民眾親近自然，並欣賞墾丁國家森林遊樂區獨特的地質景觀和豐富的生態美景，今(11)日推出墾森暑期「植家家長」訓練班，激發遊客創意，把外來入侵種銀合歡廢木材當容器，變身成療癒心靈的小盆栽來栽培綠孩子，吸引大小朋友報名參加，享受手作療癒，洋溢著喜悅和滿足。

▲林業及自然保育署屏東分署推出墾森暑期「植家家長」訓練班 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

▲林業及自然保育署屏東分署推出墾森暑期「植家家長」訓練班 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

銀合歡被列為世界百大外來入侵種之一，其排他性抑制周邊其他植物生長，易形成大面積純林，對環境生態影響甚鉅。屏東分署配合執行恆春半島銀合歡移除及復育計畫，移除後的銀合歡小徑木廢材，也不斷尋找多元的去化管道，循環利用再資源化，輔助零碳排放。

屏東分署表示，訓練班設計以銀合歡的小徑木作為素材，廢材不廢，賦予這些移除後的木材新生命，結合苔球栽培兔腳蕨、腎蕨、羅漢松及台灣海桐等原生植物，而手作苔球不僅是簡單手作活動，透過植物的五感體驗，能幫助大眾釋放內心的情感，療癒心靈，來趟園區森林旅遊，還可以把自然帶回家。

現場由手作老師分享各種手作苔球技巧，視植栽大小，將水苔捏成球形以鋁線捆綁，再選擇自己喜歡的銀合歡木盆、木棍或原木片當容器，製作好的苔球小盆栽可掛飾或裝飾佈置居家，如同把自然帶入家中，營造綠意徜徉的環境，同時提供詳細的植栽照顧指南。遊客陳小姐表示自己平時就喜歡養花草，手作苔球就像在栽培孩子一樣，很療癒身心。

屏東分署表示，除了手作苔球苔球體驗，園區內聞名遐邇的特色有從第一眼就看到的歷史悠久牌樓、呈現板狀三角型支撐功能的銀葉板根、俗稱墾丁101的觀海樓；百年以上天然凝聚而成鐘乳石、石筍及石瀑的仙洞、銀龍洞、石筍寶穴等石灰岩洞；巨大白榕氣根自珊瑚礁峭壁懸垂而下的垂榕谷，以及蒐集原生珍稀有植物的方舟中方舟等豐富多元的景點，在遊客中心二樓還有展出《害羞的點點精靈-墾森梅花鹿特展》，可以了解梅花鹿的復育過程、生活習性等內容，歡迎大家一起到園區走走，來趟豐富多元的森林旅遊，享受森活樂趣。

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