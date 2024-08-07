凱米颱風影響！藤枝森林遊樂區8／8開放　北大武山9／15開放

▲尾寮山步道 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

藤枝國家森林遊樂區先前受到凱米颱風影響，造成園區內多處林木倒伏、步道坍塌，樹海步道因坍塌較為嚴重仍暫停開放外，其餘步道將於8月8日隨園區重新開放。受樹海步道暫停開放，欲行至瞭望台、西施花步道、雲杉步道、柳杉平台之遊客，需由秋海棠步道上行前往，再原路往返。由於海拔高低落差300公尺，請評估自身體能並穿著便於步行的鞋子及衣物，並備妥食物飲水。

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林業及自然保育署屏東分署所轄步道，先前受凱米風災影響，除已開放之靈山步道、石門山步道及高士佛步道外，浸水營步道西段及前段、里龍山步道也於8月8日重新開放。至於六義山步道、美濃雙溪樹木園步道則預計於8月31日開放。北大武山步道及尾寮山步道，因災損較為嚴重，暫定於9月15日再予開放。檜谷山屋暫停開放期間，原已申請繳費之民眾，可全額退費。



屏東分署籲請民眾隨時關注中央氣象署報導，山區午後天候仍不穩定，常發生較大雷陣雨勢，隨時注意自身安全。相關資訊將持續更新於臺灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)及林業保育署屏東分署官網(https://pingtung.forest.gov.tw/)。