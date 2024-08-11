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婆婆47歲生2胎！不到一年「憔悴蒼老」　她不解：以前過多爽

一名人妻透露婆婆已是47歲高齡產婦，還是決定生下二胎，產後照顧新生兒力不從心。（示意圖，photoAC）

▲原PO想不通，婆婆都已47歲了，卻選擇再生第二胎。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

現代醫學發達，高齡產婦並非少數。但大陸一名人妻透露，自己婆婆47歲時選擇再生第二胎，產後身體狀況大不如前，照顧新生兒的重擔讓她相當吃力，讓她不解婆婆為何要自討苦吃。

這名人妻在微博發文表示，婆婆去年4月在47歲高齡生下了第二個兒子，「沒錯，給我們生了個弟弟」，然而，婆婆卻並未沉浸在喜獲麟兒的喜悅，反而從老公口中得知婆婆力不從心，「現在聽老公說她快抑鬱了，因為根本沒辦法帶」。

對此，原PO也想不通，婆婆為什麼要在47歲的高齡再生一個孩子折磨自己；人妻表示，以前婆婆日子過得很爽，下班後，遛狗散步，與三五好友小酌聚會，偶爾蒔花弄草，生活過得相當愜意悠閒。日前再度造訪婆婆家，發現花兒都凋謝了，狗狗因無暇照料，只好送去親戚家，整個人蒼老不少，簡直太受罪。

貼文曝光後，許多網友紛紛提醒這是警訊，「這個意思很明顯了，過段時間他媽就要受不住了，為了他媽的健康，會送來給你這個年輕人帶，給妳打預防針呢」、「要妳養呢還想不明白」、「他媽媽敢生，當然是因為有妳這個現成的免費保母啊」、「別感嘆了，這是給妳打預防針呢，馬上就要接燙手山芋了」、「她又不是給自己生的，是給你們兩個口子生的」；還有人勸她快跑，「妳要是沒小孩就趕緊跑吧，這種家庭有啥意思」、「確定是妳婆婆生的？不是妳老公的小三生的」。


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