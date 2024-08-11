午後雨彈襲各地「下更大時間曝」　專家：不排除再有熱帶系統

▲周二到周三西南風短暫減弱，午後各地留意瞬間較大雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣東北方二、三千公里海面上有一熱帶低氣壓，於昨（10日）晚8時生成，有機會發展為輕度颱風，朝日本本州北部移動。天氣風險公司天氣分析師李至晟今指出，預測周二到周三西南風短暫減弱，午後各地留意瞬間較大雨勢和閃電，不排除會再度生成新的熱帶系統，近期前往日本的朋友多留意。

氣象署指出，第5號輕颱「瑪莉亞」今晨2時，中心位置在台北東北東方約2590公里海面上，向西北轉西北西朝日本移動，對台灣天氣沒有直接影響；另一熱帶性低氣壓今晨位於日本東南方海面上，有發展為輕颱的趨勢，對台灣亦沒有影響。

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▲輕颱「瑪莉亞」、熱帶性低氣壓TD07的路徑預測 。（圖／氣象署提供）

李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天持續受到西南風影響，但水氣稍微減少。預測今天各地還是以午後陣雨天氣型態為主，中午前北部跟東半部雲量較少，可能有局部35或36度以上高溫出現，體感較為悶熱。

他說，未來一周台灣附近類似的西南風環境，小變化還是有的，預測周二到周三西南風將短暫減弱，中南部清晨降雨會變得更零星，午後各地留意瞬間較大雨勢和閃電。後續隨著中國華南再度有低壓帶發展，下周的後期台灣降雨就可能增多。

至於遠洋的熱帶系統方面，李至晟指出，除了前幾天生成的瑪莉亞颱風，昨晚在日本東南方新生成一個熱帶性低氣壓，這2個系統屬於同一個低壓帶，一起順著近期偏弱的太平洋高壓邊緣，會先後在今明兩天跟下周中期接近日本東北地區。

李至晟表示，因為緯度高加上路徑相似，後面的這個熱帶低壓增強的時間不多，即使增強為輕颱，也會很快的減弱。但不排除這個低壓帶內會再度生成新的系統，近期要前往日本的朋友也需要多留意天氣。