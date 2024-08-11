「台灣拳后」林郁婷奪巴黎奧運金牌　媽媽淚崩：她總算做到了！

▲林郁婷奪金瞬間，侯友宜、林媽媽興奮不已。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者鄭佩玟／新北報導

挺過性別風波壓力，「台灣拳后」林郁婷台灣時間11日凌晨在女子57公斤級賽事與波蘭女將塞琳梅塔（Julia Szeremeta）交手，並打到對手濺血，最終林郁婷3比0勝出，替中華代表團搶下本屆第2金，也是台灣拳擊史上首面奧運金牌。林郁婷媽媽當下淚崩，並向所有粉絲表示，謝謝所有力挺林郁婷的人，「她總算做到了！」林郁婷獲得這面金牌，感謝有你們真好。

林郁婷日前遭國際拳總質疑性別不符參賽資格，甚至連哈利波特作者JK羅琳（J.K. Rowling）也在網路上抨擊林郁婷的性別爭議，不過國際奧會則強調，林郁婷確實具參賽資格，讓林郁婷頂住性別爭議的壓力。

而林郁婷也不負重望，以連3場5比0完勝之姿挺進巴黎奧運金牌戰，今日凌晨與波蘭20歲小將塞雷梅塔爭奪女子57公斤級金牌，林郁婷進場獲得極大的歡呼聲，首回合獲得5個10分，次回合又是5個10分，第3回合持續保有優勢，打到對手濺血，最終林郁婷5比0勝出，替中華代表團搶下本屆第2金，也是台灣拳擊史上首面奧運金牌。

為了金牌戰，新北市政府也特別舉辦直播派對，會後對於林郁婷順利奪金，林郁婷媽媽向現場的支持者高喊，謝謝所有力挺林郁婷的人，「她總算做到了！」林郁婷獲得這面金牌，感謝有你們真好。新北市長侯友宜也說，謝謝大家，對於國家爭光的精神，加油！

