偷開心果被判無期！兄弟獄中碰到真兇　提申訴慘遭駁回

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偷開心果被判無期！瀋陽兄弟獄中碰到真兇　提申訴慘遭駁回

偷開心果遭判無期　瀋陽兄弟獄中遇真兇「提申訴被駁回」

▲「小三子」攜帶的照片背面寫有曹慶三大姊家的地址。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

中國瀋陽的曹氏兄弟曹慶三、曹波三於1999年因被認定行竊盗窃338箱開心果和50箱大杏仁，結果兩人因此遭判無期徒刑。雖然兩兄弟自被捕後，多次供述貨品是通過宋姓男子介紹在沈陽「南二」市場從一名叫「小三子」的男子手中以低於市場價購買的，並非盜竊，兄弟倆甚至在監獄中遇到「小三子」。但多年來提出上訴，還是被中國法院駁回。

根據中國媒體報導指出，在事發之初，檢方也曾以「小三子」應到案為由將案件退回補充偵查，但警方一直未能找到其人。不久後，法院作出判決，兩人被判無期徒刑。

在曹氏兄弟服刑期間，大哥曹慶三在獄中遇到一名和記憶中「小三子」一模一樣的人，從其攜帶進監獄的照片背面還發現了自己當年寫給「小三子」去收尾款的地址。監獄曾就此事展開調查，訊問筆錄顯示，一名攜帶照片的犯人蔡姓男子承認自己是「小三子」，並供認盜竊行為。

根據中國裁判文書網的記載，2001年，蔡姓男子因殺人未遂被判處死緩，2004年減為無期徒刑後又四次減刑，最終於2021年刑滿釋放。

後續曹氏兄弟自2000年入獄服刑後一直申訴，但屢被駁回。期間，兩人分別由無期徒刑轉為有期徒刑，於2017年前後相繼出獄。重獲自由後，他們繼續向最高法第二巡迴法庭遞交申訴材料。最高法指令遼寧省高院審查該案。

在聽證會上，關鍵證人蔡男否認自己是「小三子」，稱在獄中遭曹慶三威逼利誘才承認。蔡男稱自己被曹慶三打過，並給了些方便麵和豬頭肉，才同意「扛罪」。但辯護人認為蔡男因故意殺人罪被判死緩，本身並非無膽識之人，怎可能簡單的威逼利誘就同意扛最，其辯解理由不能成立。

但另一證人宋男也表示不認識「小三子」，並否認介紹蔡某濤和曹慶三認識。後續最高法駁回申訴通知書中，法院認為原審認定曹氏兄弟盜竊的事實清楚，證據充分。關於「小三子」的供述和辯解存在明顯矛盾，同時由於曹氏兄弟的說詞一直不斷變化，中間甚至有與其他證詞相互矛盾，最後申訴還是遭到駁回。

通知書還指出，蔡男承認自己是「小三子」的供述與其他證據也有矛盾，且蔡男後來否認盜竊行為。曹慶三辯稱「小三子」就是蔡某濤，並提供寫有地址的照片，但蔡男稱照片是受曹慶三指使在獄中寫的。

因此，法院認為蔡某濤在獄中的供述缺乏客觀性，不能採信。照片上的地址也不能證明蔡男實施盜竊。曹氏兄弟對此結果表示難以接受，考慮繼續申訴。

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