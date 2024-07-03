竊賊戴「人皮面具」裝電力員工　狂偷近20次得手

▲男子攜帶人皮面具盜竊近20次。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「人皮面具」這種在劇中才能見到的橋段，居然在現實中上演。近日，江蘇、上海等地接連發生涉矽膠人臉面具的案件。日前，江蘇徐州警方公布了一起系列盜竊案。一男子假扮電力部門工作人員潛入他人家中盜竊，身上還攜帶著網購的矽膠面具，預備隨時進行「換臉」偽裝，逃避警方追捕。經查，該嫌疑人涉案近20起，目前已被刑拘。

據《紫牛新聞》報導，無獨有偶，幾個月前，上海也曾發生一起類似案件。一男子戴上矽膠人臉面具偽裝成老人模樣，潛入4戶居民家中，共偷盜10多萬元（人民幣，下同）財物。接到居民報警後，上海閔行警方迅速行動，次日將嫌疑人通某逮捕，並追回全部贓物。

多地警方提醒，以矽膠人臉面具偽裝成新面孔實施犯罪，正成為一些不法分子作案的新手法。

消息一出，就引起網友關注，相關話題登上各大平台熱榜。在大陸多個電商平台以「人皮面具」為關鍵字搜索發現，該詞語已被消失。但更換關鍵字比如「矽膠面具」，就能看到不少商家。所售產品價格在幾元至幾萬元不等，不但種類繁多，而且設計各異。顧客只需提供照片或通過3D掃描技術獲取人臉圖像，商家就能根據這些資訊製作出一張人臉面具。

一些商家還推出藝人面容仿真面具，聲稱可以高度還原藝人的面部特徵，核心賣點即「超逼真」、「仿真定制」，根據面具複雜度和精細度而定，價格在3000元至25000元（人民幣，下同），從下單到製作完成大約需要1個月時間。

有買家表示，定制的矽膠面具與真人有九成以上相似度，上下班打卡沒有問題。