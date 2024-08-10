　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏克蘭4個旅兵力跨界攻入！　俄羅斯急調增援部隊

▲▼烏克蘭BMP-1步兵戰車位在蘇梅，烏克蘭東北方城鎮，鄰近俄羅斯邊境。（圖／路透社）

▲烏克蘭BMP-1步兵戰車出現在蘇米。（圖／路透社）

文／中央社

烏克蘭6日從東北部打入俄國境內庫斯克地區，俄國總統蒲亭今天召集國安會議並急派增援部隊阻擊。分析研判基輔目的可能是想吸引俄軍轉移兵力，以減輕烏軍在烏東的壓力。

華盛頓郵報指出，隨俄軍急於遏止已進入第4天的烏克蘭跨境逆襲，對俄方情報和戰略失誤致烏軍得手的質疑聲也越來越多。部分俄方分析人士估計烏克蘭暫時已奪取俄國庫斯克（Kursk）地區約約260平方公里領土，堪稱2022年2月俄國入侵以來烏克蘭最大規模的一次打入俄境的作戰。

烏軍這次從自家蘇米（Sumy）地區攻入毗鄰的俄國庫斯克，是逮住俄國當地防禦兵力稀薄且俄方似乎事前毫無警覺的機會。

俄國軍事部落客們通報，庫斯克多處正發生戰鬥；一些俄方分析人士擔心，若俄軍增援部隊還要再等個幾天才能全面反推，屆時恐需很長時間才能完全將烏軍逐出，烏軍將有時間紮根防禦工事鞏固，以利日後做為與俄國的談判籌碼。 前俄國南部軍區副司令、現為俄國國會重量級議員的古魯廖夫（Andrey Gurulyov）抨擊俄國在這次烏軍逆襲時的拙劣反應，並要軍事檢察官調查俄軍指揮階層何以在烏軍逆襲前還將庫斯克一帶的部隊抽調至他處。

按古魯廖夫說法，烏軍發動襲擊前48小時就已有情報湧入，也讓外界質疑俄軍為何沒當回事。

網路上新流出的影像，疑為俄軍一支縱隊在距烏克蘭邊界約30公里處遭伏擊，凸顯烏軍深入俄境的程度。影片可看到車輛被摧毀和十多具俄軍屍體，俄方分析人士研判這支縱隊遭美國援烏的海馬士（HIMARS）多管火箭擊中。

紐約時報引述軍事分析圈指出，烏軍越界逆襲至少投入4個旅兵力，是一次罕見由砲兵、防空和電戰支援下在地面快速推進的成功機動作戰。

在維也納的軍事分析師加迪（Franz-Stefan Gady）說：「烏軍這次似乎是一場協調良好、計劃周密的聯合作戰。有部署電戰設備干擾俄軍指、管，也有配備防空系統，提供烏軍攻擊時的保護傘，從而讓烏軍能以有效的機械化編隊快速推進。」

加迪與其他專家表示，現在最主要問題是烏軍能否維繫這波攻勢動能並確保戰果；分析圈仍認為，烏軍幾無足夠預備兵力投入後續戰鬥，如此一來在前面推進的部隊就會面臨油、彈等補給短缺。

目前各方仍不清楚烏克蘭發動這次逆襲的最終目標為何。不願具名的烏克蘭高層透露，作戰目的是盼把俄軍從烏克蘭陷入困境的烏東前線吸引到庫斯克這邊，但軍事專家們表示，俄軍應有足夠預備兵力在庫斯克這裡反擊，不須從烏東等其他前線抽調。

另有軍事專家研判，烏克蘭這次在庫斯克發動逆襲，很可能是為轉移俄軍注意力，以增加在烏南的赫松-克里米亞這一線發起反攻的成功率。

英國「金融時報」指出，儘管美國與西方盟國先前因擔心戰爭升級而反對烏克蘭拿西援武器打入俄國，但目前美國和德國官員均表示，這次烏軍使用西方裝備打庫斯克未違反他們援烏時限定的條件。政治新聞網Politico.eu認為，烏軍這次成功逆襲後或許會讓西方進一步放寬對烏軍作戰的設限。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
林郁婷捲風波　「56年前歷史重演」她挨罵退出體壇！結局超諷刺
快訊／雨還沒停！　16縣市續發大雨特報
陳佩琪用人頭開公司　柯美蘭力挺：沒開幕也還好
快訊／大雷雨灌2縣市　劇烈降雨1小時
日月潭外來種魚對決！隨手撈…殲滅一個庄頭的珍珠石斑
林郁婷耐打訓練曝！吊器材上讓男陪練「出拳揍肚」
90歲阿嬤講評桌球5分鐘　竟是「銅牌國手」！超狂背景曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏克蘭4個旅兵力跨界攻入！　俄羅斯急調增援部隊

40億美援來了！烏克蘭獲海馬斯、刺針飛彈等多款武器

伊朗最高領袖下令「嚴懲以色列」　血債血償

烏克蘭最大規模跨境攻擊！　俄機場Su-34、Su-35不保

F-22戰機抵達中東！　美國防部：若遭攻擊會保護以色列

比魚雷更便宜！美軍空投導引炸彈　擊沉靶艦

烏克蘭要求逮捕普丁　墨西哥總統拒絕：我們不能這樣做

烏克蘭攻進俄羅斯！　部署1000名兵力、超過20輛裝甲車和戰車

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

烏克蘭4個旅兵力跨界攻入！　俄羅斯急調增援部隊

40億美援來了！烏克蘭獲海馬斯、刺針飛彈等多款武器

伊朗最高領袖下令「嚴懲以色列」　血債血償

烏克蘭最大規模跨境攻擊！　俄機場Su-34、Su-35不保

F-22戰機抵達中東！　美國防部：若遭攻擊會保護以色列

比魚雷更便宜！美軍空投導引炸彈　擊沉靶艦

烏克蘭要求逮捕普丁　墨西哥總統拒絕：我們不能這樣做

烏克蘭攻進俄羅斯！　部署1000名兵力、超過20輛裝甲車和戰車

婦誤入LINE「假投資群組」險遭詐51萬　警即時攔阻保她老本

中華奧會再度重申林郁婷參賽符合規定　呼籲大家為她集氣

形容洪總像麵包超人帥氣又可愛　安芝儇七夕送上創意禮物

上班9小時「可以坐著滑手機」　他卻想離職！網喊：離開會後悔

台東男等紅燈刁車！路中急揮手示警　警神救援幫推車

台北東區咖啡體驗新據點！手沖咖啡搭配專屬歌單更直接的感官之旅

張肇元衝一壘改判爭議　葉總提出看法

林芯儀唱一半「驚見熟悉身影」當場傻眼　他笑喊：我有這麼好認嗎

7月ETF定期定額20強出爐　006208等3檔月增破萬戶

黃國昌曾喊若柯文哲涉貪「第一個罵」　綠黨團：再裝沒事第100都排不到

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

軍武熱門新聞

烏克蘭最大規模跨境攻擊！　俄Su-34、Su-35不保

伊朗最高領袖下令「嚴懲以色列」

比魚雷更便宜！空投炸彈擊沉靶艦

F-22戰機抵達中東！　若遭攻擊會保護以色列

40億美援來了！烏克蘭獲海馬斯等多款武器

福建艦第四次出海要試電彈

烏克蘭攻進俄羅斯！部署20輛裝甲車、戰車

陸新神盾艦垂發比055艦多32單元

烏克蘭要求逮捕普丁　墨西哥總統拒絕

烏克蘭4個旅兵力攻入　俄羅斯急調增援部隊

十軍團M110A2自走砲火力全開

中東衝突風險升高　英國對伊朗黎巴嫩領空發警訊

F-16、F-15J聯合行動　護航B-1B轟炸機

東引「忠義操演」　展現訓練成果

更多熱門

相關新聞

以色列再轟加薩學校釀100死

以色列再轟加薩學校釀100死

加薩政府10日表示，以色列攻擊加薩一所收容流離失所者的學校，造成100多名巴勒斯坦人死亡，另有數十人受傷。以色列軍方則稱，這次空襲的目標是哈瑪斯的一處指揮中心。

伊朗將供應俄羅斯數百枚「Fath-360彈道飛彈」

伊朗將供應俄羅斯數百枚「Fath-360彈道飛彈」

中東戰雲密布！美提供以色列1135億軍援

中東戰雲密布！美提供以色列1135億軍援

40億美援來了！烏克蘭獲海馬斯等多款武器

40億美援來了！烏克蘭獲海馬斯等多款武器

中東局勢升級！駐敘美軍基地遭無人機攻擊

中東局勢升級！駐敘美軍基地遭無人機攻擊

關鍵字：

俄烏戰爭軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

本土劇女星宣布雙重喜訊！　嫁給「50萬YouTuber」

車聚塞爆國6東草屯休息站　警出手交管開單

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

羅時豐侄子「粗口回應」影片下架　照片被遮蔽

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面