新北男澳仔漁港撿貝類失聯！家屬等不到人急報警　搜救2天仍未尋獲

▲新北男撿貝類失聯，警消出動搜救中。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

新北市一名53歲男子8日上午7時許到澳仔漁港撿貝類，但卻失聯未歸，哥哥焦急報警求助。警消獲報到場後，發現現場有一艘疑似失聯男子的波特船，且有定錨，隨即以該船為基準點展開搜索，但搜索了2天卻遲遲未果，搜救人員於今日再次出動救援，盼能盡早尋獲失聯男子。

新北市消防局8日晚間6時許接獲報案，稱男子疑似當天上午7點就到澳仔漁港，划自己的小船撿貝類，但到了晚上卻遲遲未見男子回家，也聯繫不上，擔心出意外而報警求助。

警消人員隨即出動救援，到場後發現一艘疑似為男子的波特船，且有定錨，警消人員隨即以該船為基準點由雙溪、貢寮各一船艇搜尋，但到了深夜卻遲遲未果，到了昨(9日)再次出動搜救，並分頭進行水面搜尋、水下潛搜，以及空中進行空拍搜尋，卻也未有所獲。

警消人員今(10日)不放棄希望，持續出動金山中隊、瑞芳、橫科、貢寮、雙溪、平溪、瑞亭、金山、社后、秀峰分隊，共12車30人(警消20人、義消10人)到場搜救，盼能盡早尋獲失聯男子。

新北市政府消防局第六大隊呼籲：近期海域、岸際水文潮汐變化大，民眾從事水域活動時，應謹慎小心並結伴同行，特別注意自身安全，如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。