右眼發紅疼痛　他就醫取出「8年前隱形眼鏡」

▲長沙一名老翁右眼感到疼痛不適，檢查發現裡面有一枚8年前的隱形眼鏡。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT



隱形眼鏡的發明，造福那些愛美的人，但如果配戴時間過長，對眼睛會有損傷。中國長沙一名71歲老翁，右眼感到又紅又痛，且畏光流淚、無法睜眼，就醫檢查驚覺，右眼有一枚隱形眼鏡，竟長達8年時間都沒摘下，差點就失明。

據《新湖南》報導，老翁8年前右眼飛入一隻不明蚊蟲導致感染，右眼反覆發紅、疼痛，視力越來越差，每次發作吃藥可稍微緩解，但遲遲無法痊癒，後來到一家專科醫院就診，醫生建議配戴「角膜繃帶鏡」，需定期檢查、取出，然而症狀緩解後，老翁沒有按時回診，時間一長也就忘了。

直到1年前，老翁右眼不適症狀變嚴重，就診發現「右眼角膜局部丘狀隆起」，醫生告知病情棘手，且視力恢復的希望很小，好在轉診到其他醫院，醫生找到了源頭，從右眼取出一枚已經變形和殘缺的隱形眼鏡，確認老翁是因為長期配戴角膜繃帶鏡，造成眼部感染。

幸好這次就醫，醫生及時發現並對症下藥，老翁右眼不適的症狀緩解，遠視力提高到0.4，讓他欣喜不已。

▲該枚隱形眼鏡經變形。（圖／翻攝自新湖南）

對此，醫生介紹，角膜繃帶鏡不是普通的隱形眼鏡，是用來保護眼表、輔助治療角膜及眼表疾病的一種軟性隱形眼鏡，具有一般隱形眼鏡所不具備的透氧性高、抗沉澱性能良好、配戴舒適等特點，可以緩解眼表刺激和疼痛症狀，有助於角膜保濕及上皮恢復，有藥物緩釋作用、增強藥物的治療效果，其光學作用還可提高視覺質量，是眼科醫師治療眼表疾病的利器之一。

需要注意的是，角膜繃帶鏡正常可3～7天連續過夜配戴，按病情不同，取出時間也不同，視病情延長，最長不超過21天。期間約1周回診一次，要小心是否有鏡片沉澱物以及有無破損，必要時更換新鏡片。

由於配戴角膜繃帶鏡後，可能出現眼睛乾澀的症狀，感染風險也會提高，包括急性角結膜炎、角膜潰瘍等，建議要立刻到眼科檢查，根據眼部情況決定是否停止配戴，或調整藥物對症處理。

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