　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

右眼發紅疼痛　他就醫取出「8年前隱形眼鏡」

老翁右眼發紅疼痛　就醫取出「8年前隱形眼鏡」險失明

▲長沙一名老翁右眼感到疼痛不適，檢查發現裡面有一枚8年前的隱形眼鏡。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

隱形眼鏡的發明，造福那些愛美的人，但如果配戴時間過長，對眼睛會有損傷。中國長沙一名71歲老翁，右眼感到又紅又痛，且畏光流淚、無法睜眼，就醫檢查驚覺，右眼有一枚隱形眼鏡，竟長達8年時間都沒摘下，差點就失明。

據《新湖南》報導，老翁8年前右眼飛入一隻不明蚊蟲導致感染，右眼反覆發紅、疼痛，視力越來越差，每次發作吃藥可稍微緩解，但遲遲無法痊癒，後來到一家專科醫院就診，醫生建議配戴「角膜繃帶鏡」，需定期檢查、取出，然而症狀緩解後，老翁沒有按時回診，時間一長也就忘了。

直到1年前，老翁右眼不適症狀變嚴重，就診發現「右眼角膜局部丘狀隆起」，醫生告知病情棘手，且視力恢復的希望很小，好在轉診到其他醫院，醫生找到了源頭，從右眼取出一枚已經變形和殘缺的隱形眼鏡，確認老翁是因為長期配戴角膜繃帶鏡，造成眼部感染。

幸好這次就醫，醫生及時發現並對症下藥，老翁右眼不適的症狀緩解，遠視力提高到0.4，讓他欣喜不已。

老翁右眼發紅疼痛　就醫取出「8年前隱形眼鏡」險失明

▲該枚隱形眼鏡經變形。（圖／翻攝自新湖南）

對此，醫生介紹，角膜繃帶鏡不是普通的隱形眼鏡，是用來保護眼表、輔助治療角膜及眼表疾病的一種軟性隱形眼鏡，具有一般隱形眼鏡所不具備的透氧性高、抗沉澱性能良好、配戴舒適等特點，可以緩解眼表刺激和疼痛症狀，有助於角膜保濕及上皮恢復，有藥物緩釋作用、增強藥物的治療效果，其光學作用還可提高視覺質量，是眼科醫師治療眼表疾病的利器之一。

需要注意的是，角膜繃帶鏡正常可3～7天連續過夜配戴，按病情不同，取出時間也不同，視病情延長，最長不超過21天。期間約1周回診一次，要小心是否有鏡片沉澱物以及有無破損，必要時更換新鏡片。

由於配戴角膜繃帶鏡後，可能出現眼睛乾澀的症狀，感染風險也會提高，包括急性角結膜炎、角膜潰瘍等，建議要立刻到眼科檢查，根據眼部情況決定是否停止配戴，或調整藥物對症處理。

延伸閱讀
21歲少林最帥武僧「秋風」車禍亡　最後發文惹淚：我去遠方
26歲男連遇3位妹子「1條件才交往」好苦惱　網勸退：分手變廢
三商家購子公司看好毛孩商機　砸3億投資「寵物好事」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
北市騎士成「夾心餅乾」慘死！
連鎖便當店餐盒「底部疑發霉」！民眾吃完嚇到反胃
震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」
水煮蛋怎煮才不會黏殼？　內行教0失敗妙招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

右眼發紅疼痛　他就醫取出「8年前隱形眼鏡」

陸放團客赴馬祖　學者：邊打台獨邊釋善意的「區隔對待」

好萌又可愛！兩岸棒球小子看大貓熊　東森盃文化之旅前進廈門

台小選手「吃辣條」搭陸動車　兩岸棒球小子體驗土樓奧妙

台灣漁船被日本扣押　陸向日提交涉：維護「中國漁民」利益！

疫情後首個陸客團抵馬祖！旅行業者：未來還會有更多團

驚悚！中國父母訓練2歲兒子「違規過馬路」　下一秒男童被撞飛

身家486億美元！拼多多創辦人黃崢登「中國首富」　反超鐘睒睒

疫情後首個陸客團！7人今搭小三通抵馬祖南竿　

鳴沙山萬人演唱會遇沙塵暴　「能見度降至0」遊客急走避疏散

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

BLACKPINK慶8周年驚喜合體直播　Lisa對kuma娃娃音撒嬌完秒變臉XD

「舉重女神」郭婞淳摘銅！　連3屆奧運奪牌...頒獎感動落淚

少林最帥武僧車禍離世

右眼發紅疼痛　他就醫取出「8年前隱形眼鏡」

陸放團客赴馬祖　學者：邊打台獨邊釋善意的「區隔對待」

好萌又可愛！兩岸棒球小子看大貓熊　東森盃文化之旅前進廈門

台小選手「吃辣條」搭陸動車　兩岸棒球小子體驗土樓奧妙

台灣漁船被日本扣押　陸向日提交涉：維護「中國漁民」利益！

疫情後首個陸客團抵馬祖！旅行業者：未來還會有更多團

驚悚！中國父母訓練2歲兒子「違規過馬路」　下一秒男童被撞飛

身家486億美元！拼多多創辦人黃崢登「中國首富」　反超鐘睒睒

疫情後首個陸客團！7人今搭小三通抵馬祖南竿　

鳴沙山萬人演唱會遇沙塵暴　「能見度降至0」遊客急走避疏散

塞爾維亞逼出美國高水準　巴黎奧運男籃四強戰沒有輸家

勞斯萊斯「獨一無二電動車」加州亮相！光引擎蓋烤漆就花160小時↑

東森盃／看熊貓、登鼓浪嶼、夜遊鷺江　兩岸少棒小將體驗廈門多元文化

右眼發紅疼痛　他就醫取出「8年前隱形眼鏡」

皮膚科醫師教「0成本變美」10秘訣！洗臉前先洗手、塗防曬手勢很重要

邁巴赫「超豪華敞篷跑車實照」賓士官網提前外流！全車粽子標超霸氣

八里左岸夢幻情緣光雕展　8／10七夕情人節浪漫點燈

「2024北海潮與火」熱鬧登場　侯友宜：點亮光影藝術之美

亞太永續博覽會登場　新北推VR體驗宣導防路殺

才要升五年級...南投10歲男童溺斃　家屬領遺體悲傷處理後事

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

大陸熱門新聞

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

零食都要偷吃！陳芋汐爆全紅嬋「怕教練」

驚悚！父母訓練2歲兒子「違規過馬路」　下一秒男童被撞飛

陸記者考全紅嬋英文…秒被「8字」拒絕

全紅嬋賽後留言給陳芋汐：不要放棄

陽明海運「動明輪」貨櫃大爆炸！　近距離恐怖畫面曝光

好萌又可愛！兩岸棒球小子看大貓熊

陸放團客赴馬祖　學者：典型「區隔對待」

右眼發紅疼痛　他就醫取出「8年前隱形眼鏡」

台漁船被日本扣押　陸向日提交涉

台小選手「吃辣條」搭陸動車

石智勇奧運三連霸失利 挺舉191公斤「啪」一聲：內收肌可能斷了

快訊／寧波舟山港貨輪爆炸 火球蘑菇雲遠處可見

才剛奪金！「擊劍女神」告別運動員生涯

更多熱門

相關新聞

鄭羽凡靠毛孩度過人生低潮

鄭羽凡靠毛孩度過人生低潮

「詹惟中老師曾經來看過風水，對面正好是一間葬儀社，禮拜六、日一大早就會有人誦經，他立刻說是大凶宅要我趕快搬走」。鄭羽凡透露當時正準備離開YTR「在不瘋狂就等死」，經歷人生一個很大的轉折，「很感謝Aniki陪我一起度過我最辛苦的一段時間，在生活中給了我很大的安全感」。

夫妻時隔15年復刻甜蜜合影　背後1變化哭了

夫妻時隔15年復刻甜蜜合影　背後1變化哭了

拜月老廟被指示「很快就能吃喜餅」！她2個月後還願了

拜月老廟被指示「很快就能吃喜餅」！她2個月後還願了

和170正妹同住旅館！她見對方「1舉動」差點翻臉

和170正妹同住旅館！她見對方「1舉動」差點翻臉

李洋6年前跟女友約會畫面曝光！

李洋6年前跟女友約會畫面曝光！

關鍵字：

周刊王隱形眼鏡大陸要聞長沙眼睛

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

七夕情人節「不宜行房」！　7大禁忌不要犯

即／北市騎士慘死！貨車撞保時捷　他被夾在中間

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

直擊／台上闖入不速之客！aespa安可崩潰尖叫竄逃　寧寧：別殺牠 

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans賣肉

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

即／貨車「夾電動機車」撞保時捷　騎士無生命跡象

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

無知酸民指林郁婷「有喉結」是男的　醫打臉

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面