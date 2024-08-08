拜月老廟被指示「很快就能吃喜餅」！她喊不準…2個月後還願了

▲被封為全台10大月老廟之一的「慈德慈惠堂」相傳十分靈驗，曾有一名女店員前來求姻緣，才剛拜完2個月便火速閃婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

七夕情人節即將到來，不少男男女女為了喜獲良緣，都會跑到月老廟祈求順利脫單。而位於台中西屯區的「慈德慈惠堂」所供奉的月老則神蹟不斷，據悉曾有一名女店員前來求姻緣，果不其然不久後便覓得佳緣，交往僅2個月便決定閃婚。

被封為全台10大月老廟之一的「慈德慈惠堂」相傳牽線姻緣十分靈驗，堂主陳瑞寶接受《自由時報》訪問時分享表示，曾有一位在嬰兒服飾店工作的女店員，因經常看見夫妻倆出雙入對的幸福模樣，也想找到有情郎共組家庭，於是前來月老廟求姻緣。

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當時月老透過廟方指示女店員，很快就能吃到她的喜餅，但女店員認為身邊人全是女生，很難認識到其他異性，質疑月老根本不靈，沒想到時隔一周後，她竟在一場相親上結識新對象，且2人立馬墜入愛河，2個月後女店員再度來到廟內還願，還帶著喜餅答謝月老。

神奇事蹟不只一樁，陳瑞寶透露，還有一名櫃姐失戀後跑來拜月老，祈求讓男友回心轉意，但月老直言2人緣分已盡，沒機會再復合，傷心欲絕的櫃姐起初還動了尋短的念頭，所幸在廟方人員的循循善誘下，她才向月老再次求取姻緣，果然半年後她順利覓得良配，還成幸福的一家4口。

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