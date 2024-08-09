高雄18偷渡客皆「峇里島詐團」成員　坐桶子原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高雄檢警日前在高雄港清查「海X九號」漁船，發現躲在暗艙中的20名偷渡客，其中18人過去在印尼峇里島從事網路詐騙，今年6月底落網被遣送回台，疑似是上游金主想趁著兩國卷證移交之際，出資找漁船協助偷渡，意圖從操舊業或把人當「豬仔」賣掉，目前這18人均被檢方依詐欺等罪嫌聲押禁見獲准。

▲20人躲在漁船暗艙中。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同。）

高雄檢警接獲線報，得知某詐騙集團被破獲之後，竟然從台中南下至高雄，準備搭乘漁船偷渡出境。專案小組6日前往高雄港查緝，由於「海X九號」曾有走私毒品紀錄，因而被盯上，清查時相關人員聽到微弱敲擊聲，這才發現躲在暗艙中的20人（18男2女）。

▼▲專案小組登船搜查的畫面。

雖然這20人都聲稱是要出海釣魚，但經專案小組調查發現，其中18人因涉案遭限制出境，其餘2人另案通緝中。至於船員葉男（44歲）、苗男（65歲）、洪男（56歲），檢方訊後認為3人涉犯入出國及移民法、國安法，罪嫌重大且有逃亡、串證之虞，於是向法院聲請羈押禁見獲准。

根據《聯合新聞網》報導，因案遭限制出境的18人，過去在印尼峇里島從事網路詐騙，6月底被印尼政府逮捕並遣送回台，疑似是上游金主想趁著兩國卷證移交之際，出資找漁船協助偷渡，意圖重操舊業或把他們當成「豬仔」賣掉，目前這18人均被檢方依詐欺等罪嫌聲押禁見獲准。