誤信「當沖致富」陷阱！台中婦匯200萬被阻　她爆哭：已匯800萬

▲▼台中婦誤信網路當沖致富，差點匯出200萬，不料沒有開心反而爆哭，因為已匯出800多萬了。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市葉姓女子日前到銀行申借200萬信貸，還告訴行員是要拿來操作網路當沖交易，自己已獲利數百萬元，但要先繳200萬元才可出金，警方一聽明白表示遇上詐騙了，葉女沒有因為金額被擋下而開心，反而泣不成聲。原來，她早已匯出800多萬元了，不知該如何面對家人。

警五分局四平派出所警員溫大慶7月31日上午10時40分許，接獲銀行報案，指1名葉女要申請200萬信用貸款，疑似遭到詐騙，溫員趕赴現場，葉女坦承，加入LINE投資群組安裝一款投資APP後，在股市當沖交易獲利數百萬，但投資平台告知要領回這筆錢，得先支付投資分成費200萬。

警方聽後立即識破這是典型的假投資手法，得知真相的葉女沒有開心，反而情緒大崩潰，低頭泣不成聲，哭訴說她已經匯出800多萬元了，沒有臉面對家人。溫員耐心安撫葉女，並表示會受理她的詐欺案件，希望能追問遭詐騙的錢。

警方提醒，詐騙集團針對民眾渴望快速獲利的心理，透過各種交友軟體或社群媒體搭訕，再利用話術誘導民眾安裝仿冒的投資APP，製造出短期當沖交易快速獲利的假象。天下沒有穩賺不賠的投資，任何投資應保持謹慎，務必多方查證，如遇疑似詐騙情況，可撥打165及110報警諮詢。