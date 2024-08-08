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安平運河觀光船業者發現幼童落水　奮勇救人送醫

▲台南安平漁人碼頭，7日晚上發生4歲男童不慎落水，立驛國際安平遊港遊運河公司員工發現，立即跳水合力救起，交由台南市消防局救護車接力送醫。（圖／民眾提供，下同）

▲台南安平漁人碼頭，7日晚上發生4歲男童不慎落水，立驛國際安平遊港遊運河公司員工發現，立即跳水合力救起，交由台南市消防局救護車接力送醫。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南安平漁人碼頭，7日晚上6時30分，發生4歲男童不慎落水，立驛國際安平遊港遊運河公司員工發現，立即跳水合力救起，交由台南市消防局救護車接力送醫。

消防局指出，當時正值立驛國際安平遊港遊運河公司整備船隻時段，公司負責人莊淙驛及所屬員工李威立第一時間發現，並快速給予救生圈及繩索幫助幼童建立正浮力。

惟男童過於驚慌無法抓取救生圈，公司營運幹部莊琇妃聞訊，從落水點的公司辦公室2樓立即趕往現場，並奮勇跳下水將溺水男童支撐避免下沉，隨後公司人員莊淙驛、李威立、莊琇妃、莊詠婷一齊將男童成拉上岸，因男童嗆水及過度驚嚇，公司人員於遊船上安撫並確認生命徵象穩定，後續交由安平消防分隊車接手後送郭綜合醫院就醫，狀況良好。

第六大隊大隊長邱淵明表示，本次救援案件並非立驛國際有限公司第一次成功救援落水民眾，早在2018年12月31日立驛國際有限公司在執行運河觀光巡航時，第一時間發現落水民眾，及時救援成功，並曾接受消防局表揚。

安平運河因屬民眾落水熱點區，台南市消防局及觀旅局於安平運河沿岸兩側部署約80處救生圈，供第一時間溺水案件救援使用。

消防局局長李明峯表示，立驛國際有限公司為善不欲人知，公司成立期間早已有多次成功救援落水民眾紀錄，公司負責人莊淙驛亦曾擔任台南市義消，對於市民安全工作急公好義。

市長黃偉哲表示，感謝立驛國際有限公司第一時間的正確應變及勇於救人的行為，無縫交接消防救護人員處置並將溺者後送醫院，成功挽救一條寶貴的性命。

為歡慶台南400，同時呼應於520上任賴清德總統在時任台南市長「文化首都、低碳城市、科技新城、 觀光樂園」目標。立驛國際集團9週年慶，為此特別舉辦回饋市民優惠活動，即日起至 2024年12月31日最後一班航班結束止，憑有效證件（市民卡、身分證、駕照）即享優待票計；詳以洽臉書公告：「https://www.facebook.com/anping.yacht.tour?mibextid=LQQJ4d」。

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