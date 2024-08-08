波音糗大了！2太空人「被迫滯留太空」　NASA：考慮讓SpaceX救援

▲2名太空人受困在國際太空站回不來。圖為NASA太空人魏勒摩爾和威廉斯於2022年11月3日在波音星際飛機模擬器中，進行穿著太空服的緊急情況模擬操作。（翻攝NASA/Robert Markowitz）

圖文／鏡週刊

國國家航空暨太空總署（NASA）於當地時間7日宣布，原定於2024年2月返回地球的太空人魏勒摩爾（Barry "Butch" Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）可能需要等到2025年，才能搭乘SpaceX的飛龍（Crew Dragon）太空船回到地球，原因在於波音（Boeing）星際飛機（Starliner）在完成載人任務後遇到了嚴重的技術問題。

根據《紐約時報》及《衛報》報導，波音星際飛機於2023年6月發射，原本預定的8天任務因推進系統出現故障而延長，推進器失效及氦氣洩漏等問題使星際飛機無法如期返回地球。NASA官員指出，雖然波音對星際飛機的安全性持樂觀態度，但最近的問題已經引發外界質疑。

NASA目前正在考慮讓SpaceX提供救援。根據計劃，SpaceX可能會在其2025年2月的發射任務中，預留2個座位給這2名太空人，讓他們搭乘飛龍太空船回地球。NASA對星際飛機的安全性抱持高度懷疑，並質疑波音的技術能力。

波音方面則強調其星際飛機的性能和任務計劃，並表示如果NASA最終決定改用SpaceX的飛龍太空船，他們將採取必要措施，將星際飛機配置為無人模式回收。波音的聲明中強調，儘管面臨挑戰，但對星際飛機的信心依然存在。



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