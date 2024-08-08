海軍首阿美族少將晉任　空軍昔特技飛官喊：不會讓共軍越雷池一步

▲113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，海軍131少將艦隊長劉勝山。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德8日出席任內首場「113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，本次共7員晉任中將、24員晉任少將，共計31員。其中，海軍131艦隊長劉勝山少將為海軍首位阿美族將官；而新晉任的空軍四聯隊長楊全文少將，也曾任F-16單機性能展示特技飛官。

本次晉任的亮點，包括賴清德任內首位女性將官，由原陸軍司令部文宣心戰組長朱蕙芳，晉任馬祖防衛指揮部政戰主任；另外，也包括陸軍副參謀長邵智君少將，晉任總統府中將侍衛長。

此外，國防部也安排陸海空三軍晉任的將官受訪，包括：陸軍特種作戰指揮部指揮官匡奕平少將、海軍131艦隊長劉勝山少將、空軍第四聯隊長楊全文少將。

▼陸軍特種作戰指揮部指揮官匡奕平少將。（圖／記者屠惠剛攝）



其中，匡奕平表示，今年是他軍旅生涯第30年，晉任少將對他而言意義重大，身為特戰部隊指揮官，會秉持特戰部隊「忠義驃悍、勇猛頑強」的精神，藉由各項職務經驗，帶領部屬在專業職能上，提升特戰部隊整體戰力。

由於近年台美軍事合作更為綿密，尤其針對特戰隊的訓練強度與難度。對此，匡奕平表示，訓練依照計畫進行，特戰部隊是小群多能模組化，協助主戰跟守備部隊任務，打擊核心，他強調，會就相關職能戰力進行提升，確保任務執行。

劉勝山受訪時表示，他是第一位阿美族海軍少將，現在也有很多原住民同袍在軍中服務，因此他以此勉勵大家，除了努力以外，加上足夠的專業，就會獲得晉升的機會。

對於中共近來在海上的軍事襲擾，劉勝山表示，面對中共襲擾會依照計畫執行，有動作各型艦艇都會出港因應，請各位放心。

最後，楊全文曾任F-16單機性能展示飛行官，他表示，所有的特技動作都是一連串的空戰動作組合，在挑選特技飛行員時，除了一般的相關技能一定要達到標準之外，重點是要非常冷靜。楊全文謙虛地說，就他的觀察，很多後起之秀都比他還要優秀。

至於共軍的空中威脅，楊全文表示，面對共機會從最基礎扎實訓練做好，成熟之後可以不用擔心，一定不會讓共軍越雷池一步。

▼空軍第四戰術戰鬥機聯隊少將聯隊長楊全文。（圖／記者屠惠剛攝）

